Los hogares españoles ahorran un 6,3% más que hace un año

La tasa de ahorro de los hogares españoles se mantuvo estable en el segundo trimestre del año, alcanzando el 20,4% de su renta disponible bruta, prácticamente igual que en el mismo periodo de 2024. No obstante, corregidos los efectos estacionales y de calendario, su tasa de ahorro fue del 12,4%, la menor en un año. En total, los españoles ahorraron entre abril y junio 59.584 millones de euros, lo que supone un 6,3% más que hace un año (56.033 millones).

Así lo reflejan los últimos datos de las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes, que sitúany un incremento de 1.581 millones respecto al mismo trimestre del año anterior.

"Este aumento se explica por un mayor saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios que, junto con la evolución de las rentas y transferencias corrientes, proporcionó un saldo de operaciones corrientes con el exterior superior al del mismo trimestre del año anterior", explica el INE.

En términos desestacionalizados, esto es, si se eliminan los efectos estacionales y de calendario de la estadística, la tasa de ahorro de los hogares fue del 12,4%, cuatro décimas menos respecto al trimestre anterior y la menor tasa desde el segundo trimestre de 2024 (12,3%) dentro de la serie ajustada. Asimismo, si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la capacidad de financiación de la economía nacional se situó en el 4,1% del PIB, lo que supuso dos décimas menos que en el trimestre anterior.

En concreto, los hogares españoles ahorraron un 6,3% tras gastar en consumo un 5,9% más e incrementar su inversión un 12,4%. En concreto, las familias españoles ahorraron 59.584 millones, aumentaron su gasto en consumo hasta los 231.052 millones de euros y elevaron su inversión hasta los 20.673 millones de euros, dejando una renta disponible de 291.103 millones en el segundo trimestre, un 6% más que en igual periodo de 2024.

Este ahorro generado por los hogares fue más que suficiente para financiar la inversión que realizaron en el segundo trimestre del año, por lo que mostraron una capacidad de financiación de 38.463 millones de euros, un 3,8% más que en el segundo trimestre de 2024 (37.048 millones).

En cuanto a los datos del conjunto de la economía (hogares, empresas y Administraciones Públicas), la renta nacional bruta alcanzó los 420.503 millones de euros en el segundo trimestre (+5,6%) y la renta nacional disponible bruta se situó en 416.443 millones (+5,6%).

El INE explica que este incremento se debe tanto al alza de la la remuneración de los asalariados residentes (+7%), como, en menor medida, al crecimiento del excedente bruto de explotación (+2,8%). Por su parte, el montante devengado de impuestos sobre la producción y las importaciones, netos de subvenciones aumentó un 7,5%, mientras que las rentas de la propiedad con el resto del mundo presentaron un saldo menos negativo.

Si se tiene en cuenta el menor saldo negativo de transferencias corrientes con el resto del mundo se obtiene que la renta nacional disponible bruta también creció un 5,6%. En términos desestacionalizados, la renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta crecieron un 1,1% y un 1%, respectivamente, frente al primer trimestre de 2025.