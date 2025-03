Los huevos, por las nubes: su precio se ha disparado un 25% en las últimas dos semanas

Los huevos, un alimento básico en la dieta de la mayoría de los españoles, cada vez está al alcance de menos hogares. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avisa de que el precio de los huevos ha subido hasta un 25% en las últimas dos semanas, haciendo que el acceso a este producto se complique, sobre todo para los hogares más humildes. La gripe aviar es el telón de fondo de esta espectacular subida, aunque la OCU denuncia que el pánico por la expansión de esta enfermedad y las dificultades que atraviesa el mercado en EE UU ha sido usado como excusa por los supermercados para especular con los precios.

En concreto, los huevos de categoría M, los más baratos del supermercado, han subido un 25,2% hasta situar el precio de la docena en los 2,6 euros como referencia de la mayoría de las cadenas españolas, si bien solo dos semanas antes costaban entre 2,07 y 2,10 euros. En el caso de los huevos L, los precios han crecido un 15,4% de media, sin embargo, la variación del precio es diferente en función del tipo de producto, siendo más elevada en los huevos de gallinas sueltas, con un 20,2%, un 16% para los huevos camperos y solo un 6,8% para los huevos ecológicos.

Hace dos semanas, César Lumbreras en LA RAZÓN advirtió de que los precios en origen de los huevos habían alcanzado niveles históricos en España debido a la confluencia de una serie de factores, con la gripe aviar y el sacrificio de millones de gallinas para frenar su expansión como contexto principal. Una tendencia alcista que terminaría trasladándose más pronto que tarde a los lineales de los supermercados y tiendas de la distribución, tal y como ha sucedido. En EE UU, país que sirve de termómetro sobre la crisis de los huevos, la situación de altos precios se arrastra desde hace varios meses. Una docena puede llegar a costar 12 euros y en algunos establecimientos se han establecido el racionamiento para frenar la escasez.

Sin embargo, la OCU considera que la situación en España dista mucho de la de EE UU y no justifica el incremento de precios experimentado la última semana. "Las medidas para evitar la gripe aviar en Europa y, sobre todo, la repercusión en las redes sociales de estas subidas, han creado las condiciones para justificar un incremento del precio de los huevos generando la percepción entre los ciudadanos de que la crisis o sus efectos llegarán antes o después a España y, por tanto, hay que subir ya los precios", denuncia la OCU.

Para OCU no hay una sola causa que explique por sí sola este espectacular incremento del precio en solo dos semanas. La Organización señala que la subida en parte se explica por el alza de los precios en origen que no tiene una explicación clara en un aumento de los costes de producción, como un aumento del precio del pienso o un incremento del precio de la energía, como el que se dio en 2022 y 2023. "En cualquier caso, la subida de precios no es suficiente para explicar, ni en porcentaje, ni en céntimos, la subida del precio de los huevos en los supermercados", añade.

Ante esta situación, la OCU ha pedido "a las diferentes administraciones con competencias en la materia que vigilen la evolución del precio de los huevos para evitar situaciones de especulación y subidas de precios no justificadas que perjudiquen a los consumidores".

Las empresas productoras de huevos en España, por su parte, observan "cierta tensión" en el mercado en los últimos tiempos, extremo que se justifica por un desajuste entre la oferta y una creciente demanda a la que debe hacer frente el sector.