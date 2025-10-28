Iberdrola dispara un 17% su beneficio gracias a unas inversiones récord en Reino Unido y EE UU

Iberdrola ha obtenido un beneficio neto reportado de 5.307 millones de euros hasta septiembre de 2024, un aumento del 17% respecto del mismo periodo del año anterior sin tener en cuenta las plusvalías (desinversiones y deducciones).

La eléctrica cuenta ya con más de 160.000 millones de euros de activos y una capitalización que ronda los 115.000 millones de euros, lo que la sitúa como la primera "utility" de Europa y es una de las dos más grandes del mundo por valor bursátil, según ha destacado la compañía que preside Ignacio Galán en la presentación hoy de sus resultados correspondientes a los tres primeros trimestres del año.

Los resultados de la eléctrica se sustentan gracias al aumento de las inversiones, el buen comportamiento del negocio de redes y la mejora de los nuevos marcos regulatorios. De los 9.000 millones de euros de inversión, más del 60% corresponden a inversiones realizadas en Reino Unido y Estados Unidos.

"Gracias a las mayores inversiones en el Reino Unido y los Estados Unidos, las redes aumentan su resultado operativo y su generación caja, lo que nos permite mejorar la previsión de fin de año a 6.600 millones de euros, con un incremento de dos dígitos, y repartir un dividendo a cuenta de 0,25 euros, mientras seguimos aumentando nuestra solidez financiera", ha destacado Galán en un comunicado.

En este sentido, un 55% de las inversiones se han dirigido al negocio de redes. La compañía ha destinado unos 4.904 millones de euros a inversiones en redes -lo que supone un incremento del 12%- en los 9 primeros meses. Esto ha permitido que la base de activos de redes eléctricas alcance ya los 49.300 millones, lo que supone un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el área de generación y clientes, Iberdrola ha invertido 3.442 millones de euros, lo que ha permitido contar con más de 2.000 MW renovables de capacidad instalada en los últimos 12 meses. La empresa destinó el 60% de esta inversión a Reino Unido y Estados Unidos. Además, el Grupo cuenta con 5.500 MW en construcción y 8.500 MW en fase avanzada de desarrollo, listos para satisfacer el posible crecimiento de la demanda.

Impulsado por este esfuerzo inversor, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) ha alcanzado los 12.438 millones de euros. De esta forma, el Ebitda ajustado crece un 4,4%. El 83% del EBITDA procede de países con alta calificación crediticia, con Reino Unido y Estados Unidos aumentando su contribución 12 puntos básicos hasta el 43%.

Por negocios, el resultado operativo de redes ha aumentado un 26% por el incremento de las inversiones y los nuevos marcos regulatorios. El EBITDA del área de producción renovable y clientes cae un 11%, tras las desinversiones y el aumento de costes de servicios complementarios en la Península Ibérica.