La inflación repunta en septiembre al 3% en España y se aleja del 2,2% de la eurozona

Los precios vuelven a dispararse en España. Según datos de la oficina estadística de la UE, Eurostat, España registró en septiembre una tasa de inflación general del 3%, frente al 2,7% de agosto, con lo que se produjo un repunte de tres décimas, mientras que la eurozona dejó atrás tres meses de estabilidad en el 2% y elevó su inflación media al 2,2%. Con este repunte, se amplía la brecha negativa entre España y la eurozona, pasando de siete a ocho décimas en septiembre.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos y que es la referencia para el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria, permaneció estable en la eurozona en el 2,3% por quinto mes consecutivo.

El mayor aumento de precios en septiembre se registró en los servicios, con un incremento del 3,2% frente al 3,1% observado en agosto, seguidos de alimentos, alcohol y tabaco (3% en comparación con 3,2% en agosto); y de los bienes industriales no energéticos, cuya tasa de inflación se mantuvo sin cambios en el 0,8%. Por su parte, los precios de la energía se redujeron dos décimas más que en agosto, un 0,4%.

Entre los países para los que Eurostat dispone de datos, Estonia registró la tasa de inflación más alta en septiembre, con un 5,2%, seguida de Croacia y Eslovaquia (ambas 4,6%), Letonia (4,1%), Austria (3,9 %) Lituania (3,7%), Luxemburgo (3,1%); y España y Países Bajos (ambas en el 3%). También registraron tasas superiores a la media Bélgica, Irlanda y Eslovenia (todas 2,7%), Alemania y Malta (2,4%) y Finlandia (2,3%).

Por debajo del 2,2% del conjunto de la eurozona se situaron Portugal (1,9%), Grecia e Italia (1,8% ambas), Francia (1,1%) y Chipre (0%), el único país dónde no aumentó el precio de la cesta de la compra. Con el repunte de septiembre, España vuelve a registrar la mayor inflación de las cuatro grandes economías de la eurozona (Alemania, Francia, Italia y España).

La estabilidad de la inflación de la eurozona en el 2% -el objetivo del BCE- durante tres meses propició que decidiese, el pasado 11 de septiembre, mantener por segunda vez los tipos de interés en el 2%. Su presidenta, Christine Lagarde, consideró entonces que "el proceso desinflacionario ha concluido". El BCE, afirmó, está "bien posicionado para responder si los riesgos a la inflación se desplazan o si emergen nuevos impactos", al tiempo que señaló que estos riesgos "parecen bastante contenidos en ambas direcciones".