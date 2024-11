ING niega el "corralito" en sus cuentas online tras el boicot de los seguidores de Iker Jiménez: "Es un bulo"

La decisión del banco ING de retirar las campañas de publicidad que mantenía activas en dos programas televisivos en Mediaset, "Horizonte" y "Cuarto Milenio", ambos presentados por el periodista Iker Jiménez, desató una polvareda inicial en las redes sociales, que ha desembocado en una polémica campaña de boicot promovida por los fieles seguidores del comunicador, que a través del hashtag #AdiosIngDirect -que se elevó a trending topic la tarde del miércoles- alentaba a los clientes del banco holandés a cerrar masivamente sus cuentas.

Todo se inició cuando la entidad bancaria anunció la retirada de la publicidad en estos espacios. Sin citar explícitamente ni los programas ni al presentador, justificaba su salida "en base a diferentes factores, como el contenido o la estrategia comercial y, en ningún caso, está relacionado con programas o presentadores concretos. En ING decidimos no formar parte de espacios que puedan generar polémica o resultar ofensivos en torno a la DANA, tras la polémica generada en los últimos días en un contexto social muy sensible".

Según han confirmado fuentes del banco, cualquier modificación de su parrilla publicitaria se resuelve de forma generalizada "con una estrategia de medios, en la que semanalmente decidimos una planificación teniendo en cuenta la actualidad. Compramos los diferentes espacios publicitarios en función de lo que consideramos mejor para el posicionamiento de nuestra marca". Asimismo, señalaron que la decisión de retirar la publicidad de un programa, cadena o medio "se toma por factores como el contenido o la estrategia comercial y, en ningún caso, está relacionado con programas o presentadores concretos". Por tanto, ING centra la decisión en un motivo "estrictamente comercial", para evitar vincular su marca a la polémica generada. "Por eso decidimos modificar nuestra parrilla publicitaria".

Las redes sociales han vuelto hacer de altavoz de la polémica, alentando a los clientes a cerrar sus cuentas en la entidad naranja, una llamada a la que se respondió de manera masiva -según difundieron la redes-, lo que habría provocado problemas informáticos en la entidad, que impedía dar de baja a las cuentas online requeridas por la cancelación masiva y la retirada de dinero en poco espacio de tiempo. Inmediatamente, las redes difundieron que se estaban produciendo problemas de cancelación, en un supuesto "corralito" que se habría ordenado por parte del banco holandés. Según aseguraban, al intentar poner fin a la cuenta, la respuesta recibida se limitaba a constatar que "no es posible realizar la cancelación en estos momentos".

Desde ING aseguraron a LA RAZÓN que esa información era un "bulo absoluto" y que los clientes que habían decidido cerrar sus cuentas "pudieron hacerlo sin más contratiempos de los que puedan surgir en este tipo de operaciones. No detectamos problemas en la operativa de la página web fuera de lo común. El banco no ha dado ninguna orden de impedir las cancelaciones. Han sido las redes sociales las que han extendido esa información, que es totalmente falsa". También confirmaron que no se ha registrado ninguna bajada significativa del número de cuentas. "Se han producido altas y bajas con normalidad, sin que se hayan detectado anomalías significativas".

De momento, Iker Jiménez sólo se ha manifestado con un breve mensaje en las redes sociales, anunciando que "Horizonte" se mantiene en la parrilla y que será ahí cuando explique todo lo ocurrido, "mirando a la cara, como siempre. Lo que está pasando es una de las grandes aventuras que yo he vivido jamás, da para una novela y me gustaría contaros muchas cosas", explicó en un vídeo, en el que confirmó que "sí hay 'Horizonte'".