Cuentas sin comisiones con tarjetas virtuales: las mejores opciones para comprar online

Las compras por internet no paran de crecer en España. Pero junto al aumento de la comodidad, también crecen las precauciones: cada vez más usuarios buscan cuentas sin comisiones y tarjetas virtuales que les permitan operar con seguridad, separar gastos online o simplemente evitar que sus datos bancarios principales queden expuestos.

Frente a esta demanda, muchos bancos han renovado su oferta digital, eliminando comisiones, incorporando tarjetas virtuales gratuitas y ofreciendo incluso rentabilidad o promociones por abrir cuenta. En esta comparativa, analizamos algunas de las mejores cuentas sin comisiones con tarjeta virtual disponible en 2025, para que puedas elegir la que mejor se adapta a tu perfil y uso.

Mejores cuentas sin comisiones con tarjeta virtual para compras online

Nota: Comprueba TIN/TAE, límites de saldo, requisitos de vinculación y condiciones de cancelación. Las rentabilidades pueden variar.

Banco Sabadell (Cuenta Online) Condiciones Tarjetas virtuales gratis y hasta 980€ el primer año ★★★★☆ Compra online segura sin comisiones Abrir cuenta Sabadell ➜ Promoción 12 meses: hasta 980€ (2% TAE hasta 20.000€ = 400€ + 400€ por nómina y Bizum + 180€ 10% compras con Bizum)

hasta 980€ (2% TAE hasta 20.000€ = 400€ + 400€ por nómina y Bizum + 180€ 10% compras con Bizum) Tarjetas: débito y crédito gratuitas; tarjetas virtuales desde la app

débito y crédito gratuitas; tarjetas virtuales desde la app Comisiones: 0 € en mantenimiento y transferencias dentro del EEE

0 € en mantenimiento y transferencias dentro del EEE Cajeros: retiradas a débito gratis en Sabadell y EURO 6000

retiradas a débito gratis en Sabadell y EURO 6000 Liquidez: cuenta ahorro asociada para organizar el dinero

cuenta ahorro asociada para organizar el dinero Vinculación: parte de la promo requiere domiciliar nómina y activar Bizum

Ideal para: comprar por internet con tarjetas virtuales sin coste y aprovechar una oferta económica muy potente el primer año.

BBVA (Cuenta Online) Condiciones Cuenta y tarjeta de débito por 0 € ★★★★☆ Alta online con selfie en minutos Abrir cuenta BBVA ➜ Comisiones: 0 € en mantenimiento; transferencias y retiradas gratis

0 € en mantenimiento; transferencias y retiradas gratis Promoción: hasta 760 € de abono el primer año para nuevos clientes

hasta 760 € de abono el primer año para nuevos clientes Operativa: 100% digital; alta con verificación biométrica

100% digital; alta con verificación biométrica Tarjeta: débito gratis

Ideal para: quienes buscan una cuenta online sin comisiones con un paquete promocional potente el primer año.

Imagin Condiciones Operativa sin comisiones y promos ★★★★☆ Del grupo CaixaBank · 100% digital Abrir cuenta Imagin ➜ Comisiones: 0 € mantenimiento y transferencias

0 € mantenimiento y transferencias Tarjeta: débito gratis

débito gratis Promos: hasta 250 € por nómina (≥ 900 €) + hasta 500 € por invitaciones

hasta 250 € por nómina (≥ 900 €) + hasta 500 € por invitaciones Permanencia promo nómina: 48 meses

48 meses Multiusuario: hasta 5 titulares

hasta 5 titulares Nota: no remunera saldo; destaca por incentivos y operativa digital

Ideal para: usuarios que priorizan 0 € en comisiones y aprovechar promociones sin cambiar de banco principal.

Abanca Condiciones Cuenta Remunerada ★★★★☆ Operativa sencilla Abrir cuenta Abanca ➜ Comisión mensual: 0,00€

0,00€ Remuneración: 2,00% TAE

2,00% TAE Saldo máximo: 50.000€

50.000€ Ingresos mínimos: 1.200€

Ideal para: cuenta combinada para operativa y ahorro con simplicidad.

B100 — RECOMENDADO Condiciones Cuenta Save + Health B100 ★★★★★ Sin nómina Abrir cuenta B100 ➜ Comisión mensual: 0,00€

0,00€ Cuenta Save: 2,70% TAE

2,70% TAE Cuenta Health: 3,40% TAE (con objetivos de actividad)

3,40% TAE (con objetivos de actividad) Saldo máximo orientativo: 50.000€

50.000€ Requisitos: Ninguno

Ideal para: rentabilizar saldo con reglas de ahorro y bonificación por hábitos saludables, sin comisiones.

Bankinter (Cuenta Digital) Condiciones Cuenta Digital ★★★★☆ Sin requisitos Abrir cuenta Bankinter ➜ TAE: 1,5%

1,5% Sin límite

No requiere domiciliar nómina y no tiene comisiones de mantenimiento

Hasta 07/01/2026

Ideal para: perfiles que buscan una cuenta corriente remunerada sin límites y sin condiciones.

Cuenta Online Sabadell: tarjetas virtuales gratis y hasta 980€ el primer año para comprar online sin comisiones

La Cuenta Online Sabadell es una de las opciones más completas para usuarios digitales que compran habitualmente por internet y buscan operar sin comisiones. Ofrece tarjeta de débito y de crédito gratuitas, además de la posibilidad de generar tarjetas virtuales desde la app para pagar online con mayor seguridad. Su promoción vigente permite obtener hasta 980€ el primer año: 400€ por remunerar tu dinero al 2% TAE (hasta 20000€), 400€ más por domiciliar nómina y activar Bizum, y otros 180€ gracias a la devolución del 10% en compras realizadas con Bizum.

La cuenta no exige condiciones ni permanencia, incluye transferencias gratuitas dentro del EEE, retiradas a débito sin coste en cajeros Sabadell y EURO 6000, y permite organizar tu dinero desde una cuenta ahorro asociada. Una alternativa sólida para quienes buscan seguridad en las compras online, tarjetas virtuales sin coste y una oferta económica especialmente atractiva.

Cuenta Online BBVA: operativa sencilla y sin costes, ideal como cuenta secundaria

La cuenta digital de BBVA sigue siendo una de las opciones más accesibles y estables del mercado. No tiene comisiones de mantenimiento, incluye una tarjeta de débito virtual (Aqua Débito) sin coste, y se puede abrir 100 % online. No remunera el saldo, pero es ideal para separar un fondo de emergencia o realizar pagos online sin complicaciones.

Además, ofrece una de las promociones más completas: hasta 760 € en bonificaciones el primer año si domicilias nómina, recibos y utilizas Bizum y la tarjeta.

VENTAJAS:

Sin comisiones

Tarjeta virtual gratuita

Hasta 760 € en promociones (nómina + uso)

DESVENTAJAS:

No genera intereses

Límite de promociones sujeto a vinculación

Imagin: app bancaria gratuita con hasta 750 € en recompensas

Imagin, la filial digital de CaixaBank, ofrece una cuenta 100 % móvil, sin comisiones, con tarjeta virtual gratuita y sin necesidad de domiciliar ingresos. Su mayor atractivo está en las promociones: puedes obtener hasta 250 € por domiciliar nómina y otros 500 € por invitar amigos.

También permite crear cuentas compartidas, usar Bizum, y retirar efectivo en el extranjero sin comisión por parte de Imagin. Ideal para jóvenes o perfiles digitales que buscan operativa completa desde el móvil.

VENTAJAS:

Cuenta y tarjeta virtual gratis

Hasta 750 € en recompensas

Gestión desde app y sin condiciones

DESVENTAJAS:

Permanencia de 48 meses para cobrar la bonificación por nómina

Las promociones no son rentabilidad, sino incentivos puntuales

Abanca Cuenta Online: hasta 500 € por domiciliar nómina

Abanca compite fuerte con su promoción de hasta 500 € si domicilias una nómina de al menos 1.200 €. La cuenta se gestiona online, no tiene comisiones y la tarjeta de débito es gratuita el primer año (puede tener coste en años posteriores). Es una cuenta muy útil si tu objetivo es aprovechar un incentivo fuerte por cambiar de banco y operar online. Eso sí, la operativa desde ventanilla anula las ventajas.

VENTAJAS:

Hasta 500 € por domiciliar nómina

Cuenta sin comisiones

Tarjeta gratis el primer año

DESVENTAJAS:

Uso en oficina implica pérdida de condiciones

Vinculación necesaria para obtener el bono

B100: la cuenta que premia tu ahorro (y tu salud) sin condiciones

B100 es una propuesta más innovadora: ofrece una cuenta principal sin comisiones, una cuenta de ahorro al 2,25 % TAE y otra que remunera hasta el 3,20 % TAE si cumples retos de salud como caminar o moverte a diario. Todo gestionado desde una app clara y sin necesidad de domiciliar ingresos. Incluye tarjeta virtual sin coste y herramientas automáticas para ayudarte a ahorrar sin darte cuenta. Es perfecta si buscas una cuenta distinta, con foco en bienestar y rentabilidad.

VENTAJAS:

Hasta 3,20 % TAE por hábitos saludables

Sin comisiones ni condiciones

Tarjeta virtual gratuita

DESVENTAJAS:

No incluye tarjeta de crédito

La cuenta "Health" requiere cumplir retos diarios

Bankinter Cuenta Digital: rentabilidad sin comisiones ni condiciones

Último día para contratar la Cuenta Digital de Bankinter al 2,5% TAE, una de las más rentables del momento Bankinter Bankinter

Bankinter ha simplificado su cuenta digital, eliminando la necesidad de domiciliar nómina o cumplir condiciones. Ofrece hasta un 1,5% TAE desde el primer euro, sin límite de saldo, y sin comisiones. La tarjeta de débito (virtual o física) está incluida sin coste. Aunque no tiene promociones de bienvenida, sí es una de las pocas cuentas que combina rentabilidad real y operativa completa sin vinculación.

VENTAJAS:

Hasta 1,5% TAE sin condiciones

Tarjeta incluida sin coste

DESVENTAJAS:

Sin comisiones ni necesidad de nómina

Sin bonificaciones de bienvenida

¿Qué cuenta me conviene más según mi perfil?

No todas las cuentas sin comisiones con tarjeta virtual sirven para lo mismo. Algunas están pensadas para quienes solo quieren pagar online sin riesgos, otras para quienes buscan rentabilidad, y otras para quienes priorizan las promociones. Elegir bien depende más de cómo piensas usarla que de cuál ofrece “más cosas” en abstracto. Aquí te ayudamos a decidir con un enfoque realista:

¿Solo quieres una cuenta secundaria para comprar por internet?

En ese caso, lo importante es que sea gratis, segura y con tarjeta virtual incluida. BBVA y B100 cumplen esos requisitos sin exigir domiciliar ingresos ni asumir condiciones. Puedes separar tus compras del resto de tus finanzas y dormir tranquilo.

¿Te interesa cambiar de banco si te pagan por hacerlo?

Si estás dispuesto a mover la nómina o abrir la cuenta como principal, Imagin y Abanca te recompensan con hasta 750 € y 500 €, respectivamente. Eso sí: revisa las condiciones de permanencia, porque no es dinero “gratis”.

¿Quieres rentabilizar el dinero que dejas en la cuenta?

Entonces lo tuyo es una cuenta que pague intereses desde el primer euro. Bankinter te da hasta un 1,5% TAE sin condiciones ni límite de saldo. B100, por su parte, ofrece hasta un 3,20 % TAE si cumples retos de salud y ahorras de forma habitual. No son promociones, es rentabilidad real.

¿Necesitas una app clara, intuitiva y todo 100 % digital?

Tanto Imagin como B100 están diseñadas desde cero como bancos móviles. Si odias el papeleo y quieres hacer todo desde el móvil (incluido abrir la cuenta en 5 minutos), estas dos son las que mejor experiencia ofrecen.

No hay una cuenta perfecta para todos, pero sí hay una que encaja contigo si tienes claro qué uso le vas a dar. ¿Para todo? ¿Solo para ahorrar? ¿Solo para pagar online sin exponer tu cuenta principal? Esa respuesta vale más que cualquier promoción.

Errores frecuentes al elegir una cuenta digital (y cómo evitarlos)

Con la avalancha de ofertas bancarias sin comisiones, promociones llamativas y tarjetas virtuales gratuitas, es fácil caer en decisiones precipitadas. Pero no todas las cuentas “sin costes” son iguales, y elegir mal puede hacerte perder tiempo, dinero o simplemente acabar con un producto que no se adapta a ti. Aquí repasamos los errores más comunes al abrir una cuenta digital y cómo evitarlos con un poco de criterio:

1. Elegir solo por la promoción, sin mirar el después

Recibir 200 €, 300 € o incluso 500 € por domiciliar la nómina suena bien… hasta que descubres que debes mantenerla allí durante 24 o 48 meses o te penalizan si te vas antes.

Evítalo así: Si la bonificación te atrae, perfecto, pero lee las condiciones de permanencia, uso de la tarjeta, ingresos mínimos, etc. No todo es tan inmediato como parece.

2. Pensar que “sin comisiones” significa sin requisitos

Muchas cuentas eliminan comisiones solo si cumples condiciones como usar la tarjeta, domiciliar ingresos o no operar por ventanilla.

Evítalo así: Busca expresiones como "sin comisiones ni condiciones". Si hay asteriscos, léelos antes de firmar.

3. Confiar en que la tarjeta virtual sirve para todo

Las tarjetas virtuales están pensadas para compras online o pagos móviles, pero no siempre permiten retiradas de efectivo, pagos físicos o uso en ciertos servicios de suscripción.

Evítalo así: Si necesitas operar fuera del entorno digital (por ejemplo, sacar dinero), asegúrate de que la cuenta ofrece también tarjeta física o compatibilidad con cajeros.

4. No revisar si genera rentabilidad o es solo operativa

Algunas cuentas no remuneran nada, mientras que otras ofrecen hasta un 2–3 % TAE sin condiciones.

Evítalo así: Si vas a dejar dinero parado en la cuenta, elige una que genere intereses, aunque no tenga promociones inmediatas.

5. Abrir la cuenta sin plan de uso claro

Muchos usuarios abren cuentas porque están de moda, pero acaban olvidándolas o no aprovechándolas. Algunas entidades cierran cuentas inactivas o dejan de ofrecer condiciones si no hay movimientos.

Evítalo así: Antes de abrirla, decide si la vas a usar como cuenta principal, secundaria, para ahorro o solo para pagos online. Eso define si te interesa una u otra.

Preguntas clave sobre cuentas sin comisiones y tarjetas virtuales

¿Todas estas cuentas permiten operar sin comisiones reales?

Sí, siempre que uses la operativa online. Si haces gestiones desde oficina (como en Abanca), algunas condiciones pueden cambiar.

¿Las tarjetas virtuales sirven para pagar en tiendas físicas?

Sí, si las vinculas a Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. Funcionan como una tarjeta normal, pero sin plástico.

¿Puedo tener una de estas cuentas sin cambiar de banco?

Sí. Todas permiten abrir la cuenta sin cerrar la que ya tengas. Incluso puedes usarlas solo como cuenta secundaria para compras online.

¿Las promociones son siempre en dinero directo?

Depende. Algunas (como BBVA o Abanca) ingresan el dinero directamente si cumples las condiciones. Otras (como Imagin) combinan dinero y premios en especie o saldo promocional.

Una buena cuenta digital no solo es gratis, también útil

Hoy no basta con que una cuenta sea “sin comisiones”. Los usuarios buscan herramientas prácticas, con tarjetas virtuales que les den seguridad al comprar online, y si es posible, que les premien por ahorrar, por domiciliar la nómina o por invitar a amigos. La buena noticia es que sí existen cuentas sin costes reales, sin letra pequeña, y con operativa completa desde el móvil. Solo hay que comparar y entender bien qué ofrece cada una.

Antes de decidir, hazte tres preguntas:

¿La quiero como cuenta principal o secundaria?

¿Voy a mover nómina o solo quiero usarla para compras online?

¿Prefiero rentabilidad, bonificaciones o máxima simplicidad?

Responderlas te ayudará a no elegir por impulso y evitar sorpresas. Porque una cuenta gratuita mal elegida, puede acabar saliéndote cara en tiempo, esfuerzo… o comisiones escondidas.

