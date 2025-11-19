Nvidia bate previsiones al ganar un 65% más y lograr ingresos récord en su tercer trimestre fiscal

Nvidia logró en su tercer trimestre fiscal, que comprende de agosto a octubre, un beneficio neto de 31.910 millones de dólares (27.533 millones de euros), lo que supone incrementar en un 65,2% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la empresa tecnológica, que ha espantado el temor a una "burbuja de IA" con una previsión de ingresos para su trimestre final mejor de lo esperado ante el crecimiento "exponencial" de la demanda.

Los ingresos del fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados sumaron en el trimestre un récord de 57.006 millones de dólares (49.187 millones de euros), un 62,5% más que un año antes y un 22% por encima de la facturación de los tres meses inmediatamente anteriores, superando así las expectativas de la compañía. La compañía destacó que, entre agosto y octubre, los ingresos del segmento de centro de datos alcanzaron un récord de 51.200 millones de dólares (44.177 millones de euros), un 66% más que el año anterior y un 25% más que el trimestre precedente.

En concreto, los ingresos por computación en centros de datos alcanzaron un récord de 43.000 millones de dólares (37.102 millones de euros), un 56% más que el año anterior y un 27% más que el trimestre anterior, mientras que los ingresos por redes alcanzaron un récord de 8.200 millones de dólares (7.075 millones de euros), un 162% más que el año anterior.

Por otro lado, los ingresos por juegos de Nvidia en el tercer trimestre aumentaron un 30% con respecto al año anterior debido a la continua demanda de Blackwell, aunque fueron un 1% inferiores a los del segundo trimestre fiscal de la empresa, ya que los inventarios de los canales "se han normalizado de cara a la temporada navideña".

En cuanto a los ingresos por visualización profesional en el tercer trimestre, estos aumentaron un 56% interanual y un 26% con respecto al trimestre anterior, impulsados por el lanzamiento de DGX Spark y el crecimiento de las ventas de Blackwell, mientras que los ingresos por automoción aumentaron un 32% con respecto al año anterior y un 1% trimestral, impulsados por la continua adopción de las plataformas de conducción autónoma de Nvidia.

De este modo, en los nueve primeros meses de su año fiscal, la empresa dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 77.107 millones de dólares (66.531 millones de euros), un 51,8% más que un año antes, mientras que sus ingresos sumaron 147.811 millones de dólares (127.537 millones de euros), un 62% más.

Círculo virtuoso

"Las ventas de Blackwell se han disparado y las GPU para la nube están agotadas", afirmó Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia. "La demanda de computación sigue acelerándose y multiplicándose tanto en entrenamiento como en inferencia, creciendo exponencialmente en ambos casos. Hemos entrado en el círculo virtuoso de la IA", añadió.

De cara al cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia prevé que los ingresos asciendan a un nuevo récord de unos 65.000 millones de dólares (56.084 millones de euros) con una desviación del 2% al alza o a la baja. "Hemos entrado en el círculo virtuoso de la IA. El ecosistema de IA está escalando rápidamente, con más creadores de modelos básicos, más "startups" de IA, en más industrias y en más países. La IA está presente en todas partes, haciendo de todo, simultáneamente", añadió Huang.

Las acciones de Nvidia, que cerraron la sesión con una subida del 2,85%, reaccionaban con un repunte de alrededor del 4% a la publicación de las cuentas y las nuevas previsiones de la multinacional.