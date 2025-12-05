Energía
Más de la mitad de los hogares no sabe distinguir entre el mercado libre y el regulado de luz y gas
El 48,6% no tuvo en cuenta las diferencias de precio del suministro eléctrico según la hora del día para planificar su consumo.
Más de la mitad de los hogares desconoce la diferencia entre contratar los servicios energéticos de la electricidad y el gas natural en el mercado libre o en el regulado. En el caso de la luz, más del 52,2% desconocía esa diferencia entre el mercado libre y el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), mientras que el 47,4% sí que sabe distinguirlos. Para el gas natural, apenas el 44,4% de los hogares con este servicio conocía la diferencia entre el mercado liberalizado y el regulado, la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR).
Son las conclusiones del último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo trimestre de este año sobre los servicios de energía, que determina también que al bono social eléctrico, el 75,1% de los hogares sabía de su existencia. Entre ellos, el 63,1% afirmaba saber también cuáles eran los requisitos para solicitarlo, mientras que el 36,9% lo conocía, pero no identificaba esos requisitos.
Por otro lado, el 48,6% de los hogares no tuvo en cuenta las diferencias de precio del suministro eléctrico según la horas del día a la hora de planificar su consumo. En cambio, un 28,9% sí adaptó bastante sus hábitos -por ejemplo, al poner la lavadora o conectar la calefacción eléctrica o el aire acondicionado-, mientras que el 22,3% lo hizo solo en parte.
Respecto a las fuentes de energía disponibles, el 38,5% de los hogares disponía de solo electricidad y gas natural durante el segundo trimestre de 2025. Además, el 27,2% utilizaba únicamente electricidad y el 18,9% combinaba electricidad y butano, mientras que el resto de los hogares disponía de otras combinaciones de suministros energéticos.
