Más de la mitad de los hogares no sabe distinguir entre el mercado libre y el regulado de luz y gas

Más de la mitad de los hogares desconoce la diferencia entre contratar los servicios energéticos de la electricidad y el gas natural en el mercado libre o en el regulado. En el caso de la luz, más del 52,2% desconocía esa diferencia entre el mercado libre y el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), mientras que el 47,4% sí que sabe distinguirlos. Para el gas natural, apenas el 44,4% de los hogares con este servicio conocía la diferencia entre el mercado liberalizado y el regulado, la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR).

Son las conclusiones del último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo trimestre de este año sobre los servicios de energía, que determina también que al bono social eléctrico, el 75,1% de los hogares sabía de su existencia. Entre ellos, el 63,1% afirmaba saber también cuáles eran los requisitos para solicitarlo, mientras que el 36,9% lo conocía, pero no identificaba esos requisitos.

Por otro lado, el 48,6% de los hogares no tuvo en cuenta las diferencias de precio del suministro eléctrico según la horas del día a la hora de planificar su consumo. En cambio, un 28,9% sí adaptó bastante sus hábitos -por ejemplo, al poner la lavadora o conectar la calefacción eléctrica o el aire acondicionado-, mientras que el 22,3% lo hizo solo en parte.

Respecto a las fuentes de energía disponibles, el 38,5% de los hogares disponía de solo electricidad y gas natural durante el segundo trimestre de 2025. Además, el 27,2% utilizaba únicamente electricidad y el 18,9% combinaba electricidad y butano, mientras que el resto de los hogares disponía de otras combinaciones de suministros energéticos.