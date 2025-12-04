Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre los 'trucos' de las empresas para las subidas de sueldo: "Puede generar más de un disgusto"

Todo trabajador, cuando lleva varios años dentro de una empresa, aspira a una subida de salario. La alegría que supone para un trabajador recibir este incremento también supone un refuerzo de su motivación, su autoestima y su sentido de pertenencia dentro de la empresa.

Y es que no siempre se ve recompensado el esfuerzo, la constancia y la dedicación, por lo que una mejora salarial se convierte en una señal tangible de valoración. Es el reconocimiento explícito de que la labor realizada tiene un impacto real y que la organización es verdaderamente consciente de la contribución.

Sin embargo, aunque las subidas son reales, en muchas ocasiones no son tangibles. Las empresas se guardan un 'as' bajo la manga que provoca que el trabajador perciba su nómina igual que antes del incremento.

En este caso, el motivo se esconde bajo una figura legal poco conocida pero que es completamente válida: el plus absorbible. Por ello, el abogado laboralista Juanma Lorente ha salido a través de sus redes sociales a explicar cuáles son los entresijos de esta situación.

Las claves del plus absorbible

"Esta es la trampa de muchas empresas cuando te suben el sueldo". Así comienza el vídeo el conocido letrado en redes sociales. Y es que tal y como explica en el vídeo compartido en TikTok, los complementos salariales absorbibles tienen la culpa. Se trata de una herramienta que permite a la empresa compensar la subida del salario base reduciendo la cuantía de otros pluses hasta equilibrar el total final.

Por ello, aunque en muchas ocasiones el trabajador puede acodar una subida de su salario, no siempre tiene por qué percibirla en su nómina. "Imagina que negocias con la empresa que te van a poner un plus nuevo en tu nómina. Pero, llegado el momento en el que el salario base de tu nómina tendría que subir, tu salario total no sube", advierte el letrado.

¿Por qué no sube el salario?

Tal y como explica Juanma Lorente, el nuevo complemento añadido es absorbible, lo que implica que al incrementarse el salario base, el complemento se va reduciendo en la misma proporción, teniendo como resultado el mismo sueldo de antes.

Ante este tipo de situaciones, Lorente detalla que es de vital importancia negociar con la empresa antes de que esto suceda. "Si no lo negocias en su momento, seguro que cuando suba el salario base, este complemento absorbible va reduciéndose lo mismo que va subiendo el salario base para que tu sueldo se quede igual. Si hubieras negociado que ese complemento no fuera absorbible, tu sueldo sí seguiría subiendo", explica.

¿Dónde queda recogido?

Este 'truco' que emplean las empresas queda establecido en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores. Este explica lo siguiente: "Operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados, en su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los fijados en el orden normativo o convencional de referencia".

El ejemplo que expone el letrado

Para entender mejor esta situación, Juanma Lorente explica un ejemplo de manera detallada. Si un trabajador cobra 1.300 euros, y a ello se añade un complemento absorbible de 200 euros, si el convenio sube el salario base 150 euros, ese complemento puede bajar esos mismos 150 euros.

Por ello, el resultado va a seguir siendo el mismo: 1.450 euros totales que se ingresarán en la nómina del ciudadano.