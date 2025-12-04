¿Te planetas comprar una vivienda? Estas son las ciudades donde es más probable que consigas negociar una rebaja del precio

La escasez actual de oferta ha dejado a los potenciales compradores de vivienda con cada vez menos margen para negociar una rebaja del precio con los propietarios. Pero hay mercados donde la brecha entre los precios de venta y lo que los demandantes están dispuestos a pagar es tan grande que existe mucho margen de maniobra para negociar una rebaja.

Así lo refleja el “Índice de Negociación Fotocasa”. Según sus datos, en el segundo semestre de 2025, las ciudades de Granada (22%), Palma de Mallorca (18%) y Alicante (17%) son las capitales de provincia españolas que registran un mayor desfase entre precios ofertados y buscados. "Esto quiere decir que en estas capitales de provincia es donde existe la mayor diferencia entre el precio ofertado y demandado y es, por tanto, donde existiría más margen para poder negociar el precio de la vivienda de compra", asegura el portal inmobiliario.

En cambio, en ciudades como Pamplona (2%), Teruel (3%), Zamora (4%), Toledo (4%), San Sebastián (4%) o Soria (4%) es donde menor margen de negociación se puede esperar, ya que los precios de oferta y los precios que la demanda está dispuesta a pagar son más similares. Es decir, en estas ciudades es muy probable que la operación de compraventa se cierre con el precio original fijado por el vendedor.

“Los datos confirman la existencia de una gran distancia entre el precio al que el vendedor oferta la vivienda y el que el comprador está dispuesto a pagar. En el mercado de la vivienda es habitual que la demanda busque precios más ajustados a su realidad financiera y que cuando la oferta no acompaña, la brecha se dispare. Ante este desfase, la principal forma de llegar a un acuerdo es a través de la negociación”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Según otro informe reciente de Fotocasa, el regateo en la vivienda cada vez en menos frecuente por la escasez de oferta, que obliga a los potenciales compradores a conformarse con los precios anunciados para evitar perder el inmueble frente a otro competidor que sí esté dispuesto a pagar más. En concreto, solo el 52% de los compradores que adquirieron vivienda en el último año trató de negociar a la baja el precio inicial, un punto menos que en 2024 y cinco menos que en 2022.

Ciudades con más y menos margen de negociación

Tras Granada, Palma y Alicante, otras ciudades españolas que registran altas diferencias entre los precios de demanda y de oferta de vivienda de compraventa son Murcia (15%), Málaga (15%), Oviedo (15%), Las Palmas de Gran Canaria (14%), León (14%), Santa Cruz de Tenerife (14%), Madrid (13%), Santander (13%), Castellón de la Plana (12%), Orense (12%), Palencia (12%), Salamanca (12%), Segovia (12%), Sevilla (12%), Tarragona (12%) y Valencia (12%).

En la zona más templada de la clasificación, en torno al 10% y 11% de diferencia entre los precios de oferta y demanda de vivienda en propiedad, se sitúan capitales como Barcelona (11%), Córdoba (11%), Logroño (11%), Lérida (11%), Valladolid (11%) y Burgos (10%). Por debajo se encuentran ciudades como Cuenca (9%), Cáceres (9%), Girona (9%), Lugo (9%), Pontevedra (9%) y Vigo (9%), además de Almería (8%), Badajoz (8%), Guadalajara (8%) y Ávila (8%).

A continuación, se encuentran las ciudades donde la diferencia entre los precios de oferta y demanda es menor y por tanto hay menos margen de negociación: Bilbao (7%), Huelva (7%), Jaén (7%), La Coruña (7%) y Zaragoza (7%), así como Albacete (6%), Ciudad Real (6%), Cádiz (6%), Huesca (6%) y Vitoria (6%), además de las mencionadas San Sebastián (4%), Soria (4%), Toledo (4%), Zamora (4%), Teruel (3%) y Pamplona (2%).