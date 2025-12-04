Así es el nuevo fondo garantizado de ING: hasta el 50% de la subida del Ibex en solo tres años

El banco ING ya ha conseguido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ha lanzado el Fondo Naranja Bolsa Garantizado para poner a disposición de sus clientes una nueva alternativa conservadora que permite aprovechar el buen comportamiento que está registrando el Ibex 35.

Los clientes que mantengan su dinero durante un plazo de tres años, el nuevo fondo les garantiza el 100% de la inversión inicial y les ofrece la posibilidad de obtener una rentabilidad anual garantizada del 1% y una variable del 25% de la evolución del Índice Eurostoxx 50 a tres años.

"El carácter distintivo de este fondo se basa en que ofrece al cliente la posibilidad de tener un extra de rentabilidad en bolsa, ya que con él podrá obtener el 25% de la revalorización del Índice Eurostoxx 50 a vencimiento", explican desde el propio banco.

El Fondo Naranja Bolsa Garantizado invierte en bonos de Gobierno (principalmente España) y grandes empresas, además de un derivado financiero ligado al Eurostoxx 50, un índice que representa a las 50 mayores empresas en Europa y que en los últimos 5 años ha tenido un 47% de revalorización.

El fondo se caracteriza por la flexibilidad propia de los productos de ING, ya que en el caso de que el cliente necesite retirar el dinero antes de los tres años establecidos, el producto ofrece ventanas de liquidez semestrales sin comisión. Además, mantiene las características del resto de fondos de la entidad de "sencillez, transparencia y bajos costes", aseveran.

Con este nuevo lanzamiento, ING completa su oferta de inversión, que le ha llevado a alcanzar los 7.348 millones de activos bajo gestión, lo que supone un crecimiento del 80% en tan solo tres años.

ING continúa creciendo en fondos de inversión

Desde ING explican que su propuesta de inversión es una de las "más competitivas del mercado" gracias a su filosofía de bajos costes y la relación de confianza y cercanía con el cliente: "destaca por la simplicidad de los productos, la ausencia de letra pequeña, así como por su variedad, ya que la entidad cuenta con una oferta de inversión diversificada que permite a cada cliente escoger la opción que mejor encaja con su perfil de inversor".

En 2023, ING completó su oferta de inversión con nuevas opciones más conservadoras que le han llevado a alcanzar los 5.000 millones de activos bajo gestión en fondos de inversión, un 23% más que el año anterior.