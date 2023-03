Just Eat anuncia 1.870 despidos en Reino Unido tras desinflarse la burbuja de la comida para llevar

La burbuja de la comida para llevar se desinfla y las empresas del sector delivery optan por reducir costes por la vía de los despidos, al igual que lo vienen haciendo las tecnológicas. El pasado mes de enero Glovo anunció que despediría al 6,5% de su plantilla, 250 trabajadores, y ahora es Just Eat la que se suma a los recortes de puestos tras comunicar este martes 1.870 despidos en el Reino Unido ante el descenso de pedidos después de la pandemia.

Una portavoz de la compañía angloholandesa ha indicado a EFE que se recortarán 1.700 empleos de repartidores y 170 de los equipos de operaciones, a fin de "reorganizar y simplificar el proceso de entrega para mejorar la eficiencia".

La fuente confirmó que los puestos de trabajo abolidos corresponden a su modelo Scoober, en el que los empleados en seis ciudades británicas tenían contrato y derechos laborales, de modo que a partir de ahora todos quienes trabajen para la firma lo harán por cuenta propia. Es decir, la compañía está optando por potenciar el trabajo autónomo frente al asalariado en otros países de Europa para reducir costes, mientras que en España Just Eat trabaja exclusivamente con repartidores asalariados (2.000 contratados, a los que suma otro porcentaje sin especificar de subcontratados).

La empresa sufrió en 2022 una pérdida neta de 5.667 millones de euros, cinco veces más que en el año anterior por el coste de adquirir a su rival estadounidense Grubhub. Según los resultados presentados por Just Eat a principios de mes, su número de clientes cayó un 9% en un contexto inflacionista en el que el coste medio del pedido subió un 3%. Con esta decisión, Just Eat deja de lado su propuesta de valor para sanear sus cuentas, ya que se diferenciaba de otros competidores como Deliveroo por ofrecer contratos y salarios estables a los repartidores.

Las personas despedidas, a quienes se da seis semanas de preaviso, podrán sumarse "si lo desean" al equipo de trabajadores autónomos, señala la portavoz. Esta fuente subrayó que el modelo Scoober, que la compañía considera insostenible en este país, se aplica en un porcentaje "muy bajo, de un solo dígito", en territorio británico.

"Para que un modelo como este funcione de manera efectiva y a escala, creemos que debe haber igualdad de condiciones (en el sector), como ya lo hemos dicho abiertamente en la Europa continental", apunta la empresa.

Preguntadas por la posibilidad de que los despidos se trasladen a nuestro país, fuentes de Just Eat consultadas por LA RAZÓN apuntan lo siguiente: "Actuamos dentro del marco legal de los mercados en los que operamos. En España, estamos comprometidos con nuestro modelo Scoober (repartidores con contrato laboral) y tenemos planes para implantarlo en más ciudades aquí y en Europa". Asimismo, Just Eat Takeaway.com, surgida en 2020 de la fusión de la británica Just East y la neerlandesa Takeaway.com, planea abrir más centros de operaciones en Europa este año.