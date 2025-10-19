Landlovers, la app que llega para transformar la gestión ganadera

Los ganaderos tienen una nueva aliada para gestionar sus explotaciones. Se llama LandLovers y es una aplicación «de ganaderos para ganaderos», es decir, creada por alguien que conoce de primera mano las demandas del sector.

Delfín Hernández, hijo de agricultores y ganaderos, está detrás de esta herramienta digital que nació en 2023 «como respuesta a preguntas sin resolver y necesidades sin cubrir». Para ello recurrió a su bagaje profesional: «Mi experiencia como ingeniero y creador de aplicaciones móviles, motivó la idea de diseñar una para ganaderos que nos ayude en nuestro día a día».

Para acceder a ella, los usuarios sólo tienen que descargar en sus dispositivos móviles la app, disponible para Android y iPhone, y podrán administrar su ganadería desde la palma de su mano. «Nuestro objetivo es convertirnos en la aplicación de referencia de todos los ganaderos del mercado español. Hemos venido a aportar valor, a mejorar la productividad de las explotaciones ganaderas de nuestro país, y a ayudar en la gestión diaria de sus ganaderías».

Al darse de alta en LandLovers, los usuarios pueden registrar toda la información relativa a sus reses. No sólo les permite darlas de alta, también llevar el cálculo de los nuevos nacimientos y ventas, tener al día los saneamientos y el estado de salud de las cabezas de ganado, número de partos, enfermedades que han pasado… Además, en breve, LandLovers aportará el valor añadido de sincronizar sus sistemas con los de las diferentes comunidades autónomas. El objetivo es simplificar y unificar los trámites de registro de nuevos animales, así como de sincronización de datos para pre-cargar en LandLovers todos los animales registrados en la ganadería.

La app Landlovers sabe recomendar cuándo vender Cedida

En España, más de 90.000 ganaderos podrán estar conectados entre sí. La aplicación les permitirá vender sus vacas, individualmente o por lotes; buscar el semental que necesitan; conocer los precios de lonja semanales: acceder al mercado para comprar reses filtrando sus intereses por raza, edad género o precio, contactando con el propietario y cerrando el trato con un apretón de mano «virtual».

«Poder disfrutar de una plataforma de compra-venta, así como poder ofrecer a tratantes de ganado la posibilidad de encontrar las reses que necesitan para sus centros de engorde o socios de empresas cárnicas, de forma que llegue más lejos y más eficientemente a todas las ganaderías del país, es sin duda un valor del que tanto productores como consumidores se podrán beneficiar con el uso de LandLovers», asegura Delfín.

La Inteligencia Artificial proporciona otro elemento diferenciador: «El motor de IA sabrá recomendarte cuando vender, revisando los animales que tienes en tu ganadería y estudiando la tendencia del mercado. Gracias a nuestros algoritmos de predicción de precios, sabemos con un porcentaje de fiabilidad muy alto (hasta el 98%) el precio del ganado durante las próximas 8 semanas del año, permitiendo ofrecerte las mejores recomendaciones de compra-venta de tus reses».

Los balances, al día

Se acabaron los libros de contabilidad. En el mismo lugar en el que tienen toda la información sobre sus cabezas de ganado, también se pueden registrar gastos e ingresos, revisar los balances mensuales, trimestrales o anuales. Toda la información económica, de manera clara y accesible.

LandLovers ya está disponible para todos los usuarios, que cuentan con un periodo de prueba de tres meses en el que tienen acceso a sus principales funcionalidades. "Queremos llegar a todos nuestros ganaderos, queremos que nos juzguen y que nos digan qué es lo que disfrutan de nuestros servicios, y sobre todo qué necesitan que mejoremos", dice el creador de la aplicación. Después, si se quiere seguir disfrutando de ella, podrán optar por alguno de los servicios de suscripción que ofrece la app: un importe mensual de 4,99 euros; o 49,99 euros en caso de pago anual.