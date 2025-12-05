La Navidad ensancha la brecha social: un 11% de los españoles gastará más de 1.000 euros mientras un 34% no llegará a los 200 euros

La Navidad no es igual para todos. Cenas, quedadas y regalos para los hogares con unos ingresos sólidos y estables y preocupación por no poder llenar la mesa o agasajar a los niños en el caso de las familias más precarias. La brecha social presente durante todo el año se ensancha con la llegada de las fiestas navideñas, que van de la mano de un irremediable incremento del gasto. Mientras un 11% de los españoles, los más acaudalados, prevén gastar más de 1.000 euros por persona esta Navidad, un 34% no llegará ni a los 200 euros, según un informe de EAE Business School. La media del gasto navideño rondará los 565 euros por persona (+13% frente a 2024), pero ese tercio de los españoles con menores ingresos desembolsarán un 65% menos que la media.

Además, uno de cada cuatro españoles reconoce que reducirá sus gastos estas fiestas por el alza de precios (70% de ellos) y por un entorno laboral complejo, con mayor temporalidad y con la creación de empleo echando el freno. En contraposición, un 25% de los españoles afirma que gastará más, mientras que un 50% mantendrá su nivel de gasto respecto al año anterior.

"Hablar de gasto navideño no es un tema trivial ni anecdótico: impacta directamente en las vidas de millones de hogares y conecta con la estabilidad económica, la sostenibilidad medioambiental y las desigualdades sociales", señala Miguel Ángel López Gómez, autor del estudio y profesor de EAE Business School. "Cada vez es mayor la cantidad de familias que sienten la necesidad de contener sus gastos por su situación financiera. Si bien, la presión social es tan alta que algunas recurren a créditos para poder mantener las tradiciones, agravando, por ello, aún más su situación", añade.

"La temporada navideña en España se vuelve, así, un espejo de las desigualdades sociales: un aumento de consumo generalizado, que no se reparte de forma homogénea entre clases sociales o territorios; una presión financiera mayor para hogares con menor margen económico; y un riesgo de endeudamiento o restricción financiera que puede amplificarse tras las fiestas", señala el estudio.

La mayor partida de gasto será la alimentación con una dotación de 299 euros por persona, aunque con importantes diferencias entre regiones: en Navarra gastarán 400 euros en alimentación, frente a los 200 euros en La Rioja y los 208 euros de las Islas Baleares. Para rebajar la factura del supermercado, el 56,8% de los españoles opta por adelantar la compra de los productos más costosos y los congela para esquivar la subida de precios previos a la Navidad.

Las partidas de ocio, gastronomía y viajes ganarán peso frente a los regalos tradicionales, que seguirán manteniendo su protagonismo, pero con un crecimiento moderado o incluso tenderán a la estabilización. De hecho, el 50% de los españoles opta por gastar más en experiencias. Además, para ahorrar en los regalos, más de la mitad de los consumidores (54%) afirma que adquirirá productos de segunda mano o reacondicionados, especialmente entre la Generación Z.

Los sectores más beneficiados por el incremento del gasto con la llegada de la Navidad son la hostelería, con un crecimiento del 15,5%, y los hoteles y alojamientos (+13,2%). Además, según el estudio de EAE, la Navidad genera entre 300.000 y 400.000 empleos temporales y aporta alrededor del 1,5% al consumo privado anual, lo que se traduce en más de 2.000 millones de euros para el PIB. La escuela de negocios constata que, para los pequeños comercios, el mes de diciembre representa hasta el 40% de sus ventas anuales, consolidándose como un mes crítico para su supervivencia competitiva.