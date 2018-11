Las ‘startups’ Sedicii, Dunforce y ChargeAfter, ganadoras de los premios BBVA Open Talent

La décima edición de los premios BBVA Open Talent, la competición fintech más grande del mundo, en la que han participado hasta el momento startups de más de 80 países, ha entregado este año un premio económico de 50.000 euros a las tres ‘startups’ ganadoras en las categorías principales ‘Fintech for Future’, ‘Fintech for Business’ y ‘Fintech for People’, que han sido Sedicii, Dunforce y ChargeAfter, respectivamente.

Pero las tres startups ganadoras, al igual que las demás firmas finalistas y las seleccionadas en los ‘Country Awards’ y en los ‘Fintech Business Awards’, valoran especialmente cómo esta competición les ha permitido entrar en contacto con una gran corporación, entender sus necesidades y poner a prueba sus modelos de negocio.

De hecho, el viaje de colaboración con BBVA tiene como principal destino el llegar a desarrollar con el banco una ‘prueba de concepto’ (PoC), y esto supone una prueba determinante que va a marcar su futuro.

En esta décima edición, la competición ha estado estructurada en torno a tres grandes premios: Fintech for Future, Fintech for Business y Fintech for People.

El presidente de BBVA, Francisco González, encargado de entregar los premios, aseguró que “una vez que una compañía asume que los datos pertenecen a los clientes, tiene que definir todo su negocio en torno a este principio. En el caso de BBVA, podemos hacer muchas cosas en favor de los clientes: mejorar su calidad de vida y ayudarles a tomar mejores decisiones. Pero todo ello debe hacerse con su consentimiento”, recordó.

Francisco González habló también sobre el importante rol que juegan los emprendedores a la hora de desafiar límites y convertirse en catalizadores del cambio en la sociedad. Preguntado por qué consejos trasladaría a las ‘startups’, destacó la anticipación como un elemento fundamental. Esto significa, aclaró, saber dónde quieres dirigir tu negocio y poner en marcha los recursos necesarios para llegar hasta ahí.

En su opinión, otros elementos críticos para que un proyecto llegue a triunfar son conseguir el tiempo suficiente para probar y cometer errores, asegurarte de que cuentas con el mejor talento y trabajar siempre de acuerdo a unos fuertes principios. Y, al final, “una vez que tienes una idea competitiva, encájala en una buena estrategia”.

El presidente también se refirió a la estrategia de BBVA para el futuro. “Las cosas están cambiando tan rápidamente, que tenemos que poner la mirada en el largo plazo”, ha afirmado. El presidente considera que en un gran barco como BBVA, es necesario mirar al horizonte mucho antes de ver la costa.