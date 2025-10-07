Un logro de las protestas de la "Generación Z": el Gobierno marroquí no sube el precio de la bombona de butano

Parece que las protestas de la Generación Z que han azotado Marruecos durante días empiezan a dar sus frutos: han logrado frenar los planes del gobierno de Akhannouch de implementar un segundo aumento en el precio de las bombonas de gas, como parte de un plan para eliminar gradualmente los subsidios a los productos básicos y los gastos del Fondo de Compensación.

Las protestas generalizadas han obligado al gobierno a revisar sus cálculos --señalan medios marroquíes-- , ya que cualquier nuevo aumento en el precio del gas podría avivar el descontento popular. Mientras tanto, algunos sectores de la mayoría gobernante buscan enviar mensajes tranquilizadores, con su disposición a escuchar las demandas de los manifestantes.

Fouzi Lekjaa, ministro delegado a cargo del Presupuesto, ha declarado que "la decisión de aumentar el precio del gas no está actualmente sobre la mesa del gobierno", en un intento por contener la ira popular antes del 1 de mayo. Sin embargo, los rumores sobre el aumento resurgieron el verano pasado en medio de dudas sobre las intenciones del Ejecutivo, especialmente después de que Abdellatif Jouahri, gobernador del Banco Al-Maghrib, confirmara que las autoridades planean aumentar el precio de la bombona de gas en mayo y junio.