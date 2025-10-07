Viajes del Imserso 2025: qué es ser usuario preferente y cómo conseguir tu plaza antes que los demás

Los viajes del Imserso de la temporada 2025-2026 ya han salido a la venta. Estos comenzaron a comercializarse este 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta para los acreditados preferentes. En cambio, será a partir de este martes, 7 de octubre, cuando los acreditados no preferentes podrán comenzar a reservar sus viajes para la nueva temporada; es decir, que accederán una vez queden plazas disponibles.

El Imserso ofrece este año 879.213 plazas distribuidas en tres modalidades -turismo de costa peninsular, costa insular y turismo de escapada-, con novedades como tarifas reducidas de solo 50 euros para los pensionistas con menos recursos y viajes con mascotas.

Esta temporada hay más solicitantes que plazas, por tanto, alcanzar la condición de preferente puede marcar la diferencia entre viajar o quedarse sin destino.

Diferencia entre acreditado preferente y no preferente

El Imserso separa entre acreditados preferentes y no preferentes. Esta diferenciación se hace en base al sistema de puntos del Imserso, que asigna una especie de nota a los solicitantes en función de la edad, la situación de discapacidad, situación económica, participación en el programa de años anteriores y pertenencia a familia numerosa.

La acreditación preferente la obtienen quienes alcanzan las puntuaciones más altas según criterios definidos por la normativa: edad (hasta 20 puntos), discapacidad (10 puntos) e ingresos económicos (hasta 50 puntos). Quienes consiguen esta condición pueden reservar desde el primer día de comercialización, antes que los no preferentes.

¿Cuándo comienzan las reservas en las otras comunidades?

En el resto de territorios -Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia- las ventas se iniciarán el miércoles 8 de octubre para acreditados preferentes y el jueves 9 para no preferentes.

Durante los primeros días de comercialización, del 6 al 10 de octubre, las reservas estarán limitadas a los viajes asignados a cada provincia, según el número de mayores de 65 años censados, con el fin de evitar sobrecargas en las agencias y garantizar un proceso ordenado. A partir del 11 de octubre, se abrirá la venta de las plazas que no se hayan agotado en cualquier territorio.

El Imserso ha remitido 2,8 millones de cartas de acreditación a los beneficiarios del programa, en las que se indica la fecha a partir de la cual pueden efectuar sus reservas y las modalidades disponibles. Estas gestiones podrán realizarse a través de agencias de viajes acreditadas, con la presentación única del DNI, o en las webs de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.com, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), donde será necesario aportar también la clave de acreditación remitida por el Imserso al beneficiario.