Los mexicanos, en 2018, eligieron a Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente. Era la primera vez que le otorgaban el poder a un partido de reciente creación (2013), el Movimiento de Regeneración Nacional, después de 70 años seguidos de gobierno del PRI en el siglo XX, el giro en el año 2000 hacia otra formación tradicional, el Partido de Acción Nacional, y el regreso de un regenerado PRI con Peña Nieto a la cabeza. A AMLO (como se hace llamar) le dieron el mayor apoyo en las urnas de toda la democracia, demostrando que desean dejar atrás el pasado político del país y que han creido en sus palabras de modernización. Sin embargo, seis meses después de su toma de posesión, las cosas no han variado demasiado. Y es que por mucho que los distintos presidentes lo intenten, siempre se enfrentan a los mismos problemas estructurales que impiden el desarrollo: una importante economía sumergida, la poca seguridad jurídica en un territorio dominado por narcotraficantes, la consecuente falta de inversión o la poca recaudación fiscal que obstaculiza el gasto social necesario.

Economía informal: La economía de México se debate entre la oficial y la que denominan «informal» (en nuestro caso, sumergida). La primera es la que maneja el Gobierno, la segunda, la de los que se buscan la vida como pueden. Seguro que a todos les sorprende que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, la tasa de desempleo del estado sea 3,5%. Ese es el dato oficial. Pero bien, la misma fuente admite que el 56,9% de todos los puestos de trabajo son informales. Se trata de empleadas del hogar, gente que cultiva el campo, vendedores callejeros...

Lo hacen sin contrato, y por un sueldo escaso, muchas veces sólo propinas. Que tantas personas tengan que tomar esta vía más precaria es consecuencia, explica el profesor de Economía de la Universidad de Comillas-ICADE, Alfredo Arahuetes, «de un proceso histórico en el que los mercados se han ido desarrollando y al formal le ha costado incluir al informales».

Los analistas de BBVA Research Saidé Salazar, David Cervantes y Arnulfo Rodríguez sostienen que «la informalidad no tiene una explicación causal única y en el diagnóstico se pueden señalar diversos elementos, pero podemos destacar como clave los bajos niveles de crecimiento económico de los últimas años, y a la heterogeneidad de la estructura económica, con empresas formales muy dinámicas e insertas en las cadenas globales de producción, y por otro lado, estructuras económicas empresariales de subsistencia informales, con niveles bajos de productividad, valor agregado y prácticamente con un nulo potencial de crecimiento. Estas empresas u ocupaciones de subsistencia no tienen incentivos a formalizarse, ya que no logran percibir los beneficios o ventajas de estar dentro de la formalidad».