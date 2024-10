Marruecos apuesta por los mercados británicos y ruso tras la sentencia de la UE sobre agricultura y pesca

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de anular los acuerdos pesqueros y agrícolas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, "con la justificación de no consultar al llamado “pueblo saharaui” sobre los mismos", los productores y exportadores que hablaron al respecto con el periódico electrónico Hespress subrayaron que el más perjudicado por esta decisión judicial basada en hechos falsos es el consumidor europeo y, a través de él, la seguridad alimentaria de la Unión Europea, dada su fuerte dependencia de las importaciones marroquíes. ante la caída de su producción nacional".

Subrayaron su intención de abandonar el mercado europeo en favor de otros mercados, como el ruso y el británico, y otros mercados que no están sujetos, según ellos, a la lógica de la “sumisión política”.

Ahmed Al-Fal Muhammad, delegado de la Federación Interprofesional para la Producción y Exportación de Frutas y Verduras (FIFEL) en la región de Dakhla-Oued Eddahab, afirmó: “La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es injusta y no tiene en cuenta un conjunto de transformaciones internacionales de las qu el Sáhara está siendo testigo. Esta decisión fue precedida por sucesivas amenazas a los intereses comerciales de Marruecos a través de campañas lanzadas por agricultores de varios países europeos contra los productos agrícolas marroquíes frente a de su incapacidad para competir con ellos”.

"La infraestructura básica marroquí es capaz de garantizar que los productos agrícolas marroquíes lleguen más allá de la Unión Europea, existen otras alternativas al mercado europeo, especialmente Rusia y Gran Bretaña".

"Las únicas personas perjudicadas por esta sentencia es la seguridad alimentaria del propio consumidor europeo, que se ha vuelto dependiente de Marruecos para la obtención de verduras y frutas desde la crisis ucraniana, especialmente a la luz de la caída de los precios europeos. Es incomprensible cómo hay importantes inversiones agrícolas europeas en Marruecos y hay muchos países europeos que reconocen la soberanía marroquí sobre el Sahara y esta sentencia viene a impedir que los productos de las regiones del sur entren en Europa”.

Por su parte, Ali Beida, productor y exportador de hortalizas y frutas de las provincias del sur, afirmó: “Es muy lamentable que esta sentencia haya sido dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con los acuerdos agrícolas y pesqueros, considerando que el motivo de la cancelación no es válido y no debe tenerse en cuenta, el contexto que define el pináculo de la excelencia en las relaciones bilaterales entre nuestro país y sus homólogos de la Unión Europea no es coherente con esta decisión irresponsable del poder judicial europeo”. .”

Y añadió: “Como productores y exportadores de hortalizas y frutas de las regiones del sur, en los próximos días celebraremos varias reuniones para estudiar este desarrollo y sacar conclusiones y conclusiones para afrontarlo en el futuro previsible”.

Continuó: “Tenemos suficiente inmunidad para hacer frente a este nuevo acontecimiento, especialmente porque estamos acostumbrados a este tipo de escaramuzas y disputas por parte de los oponentes de nuestra integridad territorial, y es seguro que no escatimarán esfuerzos para interrumpir el distinguido auge que nuestro país está experimentando".

"Los productores y exportadores llevan tiempo trabajando para encontrar mercados alternativos a la Unión Europea, desarrollando nuestras asociaciones con varios mercados de todo el mundo, incluidos, entre otros, Gran Bretaña, Rusia y los Estados Unidos de América y los mercados de Medio Oriente, así como el mercado africano, que se considera el más cercano a nosotros geográficamente"