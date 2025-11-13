Moeve dispara su beneficio un 126% en los nueve primeros meses del año hasta 246 millones de euros

Moeve consolida su crecimiento y avanza en su estrategia de transición energética "Positive Motion" gracias a sólidos resultados. La energética, antes Cepsa, obtuvo un beneficio neto en los nueve primeros meses del año de 246 millones de euros, un 126% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando ganó 109 millones de euros, gracias al aumento del margen del refino y a las elevadas tasas de utilización en el área de energía, que compensaron los peores resultados del segmento de química.

Según ha informado la empresa este jueves en una nota de prensa, el beneficio neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, alcanzó los 472 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el beneficio operativo o Ebitda neto ajustado ascendió a 1.192 millones (-19%), "evidenciando unos resultados financieros estables y una gran solidez operativa".

Por áreas de negocio, el Ebitda ajustado del segmento de energía alcanzó los 976 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, lo que representa una caída del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se situó en 1.144 millones. Este resultado se produjo en un entorno en el que los márgenes de refino se mantuvieron firmes durante el tercer trimestre, impulsados por la sólida demanda mundial de combustibles para el transporte y el buen ritmo de la actividad económica en los principales mercados.

En el área de química, el Ebitda ajustado se situó en 138 millones de euros hasta septiembre, un 35% inferior al registrado en el mismo periodo del ejercicio previo, afectado por los reducidos márgenes del negocio del fenol, mientras que los mercados de LAB mostraron una evolución relativamente estable.

Por su parte, el Ebitda ajustado del negocio de exploración y producción alcanzó los 200 millones de euros, un descenso del 17% interanual, debido al retroceso de los precios del crudo, que rondaron los 70 dólares por barril en el tercer trimestre, frente a los 79,7 dólares registrados un año antes.

El flujo de caja de operaciones alcanzó los 1.131 millones de euros, lo que permitió seguir financiando la estrategia de transformación "Positive Motion" de la compañía. Por su parte, las inversiones de Moeve en los nueve primeros meses del año ascendieron a 757 millones de euros, de los cuales un 52% fueron dedicados a proyectos de transición energética, como la construcción de la planta de biocombustibles de segunda generación en Huelva, que formará parte del mayor complejo de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa.

La deuda neta de la compañía se situó en 2.328 millones de euros al cierre del tercer trimestre, mostrando una reducción respecto al cierre del primer semestre de 2025 (191 millones menos), gracias a la fuerte generación de caja durante el tercer trimestre. Con ello, el ratio deuda neta sobre Ebitda de la compañía pasó de 1,9 veces en el primer semestre del año a 1,7 veces al final de este periodo.

"En el tercer trimestre de 2025, nuestra cartera diversificada y nuestros firmes resultados operativos nos han permitido mantener un flujo de caja resiliente. Seguimos comprometidos con nuestra estrategia ‘Positive Motion’, con especial hincapié en el crecimiento sostenible. Nuestra decisión de asignar más del 50% de las inversiones a la transición energética refleja nuestro enfoque en la asignación de capital y nuestra firme determinación de dar prioridad a iniciativas que impulsen nuestro liderazgo en la transición energética europea. De cara al futuro, seguimos confiando en nuestra capacidad de adaptación, ejecución y creación de valor compartido a largo plazo", señala Maarten Wetselaar, CEO de Moeve.

Hitos de 2025

Entre los hitos de "Positive Motion", en octubre Moeve se convirtió en el primer proveedor externo de combustible sostenible de aviación (SAF) en incorporarse a Avelia, la principal plataforma de “book and claim” impulsada por tecnología blockchain para el sector aéreo con el objetivo de escalar el SAF y comenzó a suministrar diésel 100 % renovable (HVO) en la estación de servicio que gestiona en el aeropuerto de El Prat, convirtiéndose en la primera compañía en España en ofrecer HVO dentro de una instalación aeroportuaria.

Asimismo, la compañía avanzó en su compromiso de impulsar el desarrollo de e-SAF y cumplir los objetivos de ReFuelEU Aviation para 2030, firmando un acuerdo con los miembros de la Global Impact Coalition para respaldar el desarrollo de una nueva vía basada en el metanol para producir combustible de aviación electrosostenible (e-SAF) y productos químicos bajos en carbono en Europa. Además, en julio, Moeve firmó un memorando de entendimiento con Zaffra para evaluar la viabilidad de construir una de las mayores plantas de e-SAF del sur de Europa en Huelva para impulsar el cumplimiento de los objetivos de ReFuelEU Aviation para 2030.

En el ámbito del biometano, Moeve firmó un acuerdo con ID Energy Group para impulsar la producción de gas renovable destinado tanto al hidrógeno verde como a sustituir el gas natural en usos industriales. La alianza prevé generar hasta 1 TWh anual aprovechando 3,1 millones de toneladas de residuos agrícolas y ganaderos, fomentando así la economía circular.

Por otro lado, la red de estaciones Ballenoil alcanzó las 350 instalaciones tras sumar 65 nuevos puntos desde comienzos de año. La compañía, que busca llegar a 500 estaciones en 2027, avanza además en la instalación de puntos de recarga ultrarrápida, que representarán cerca de un tercio de su red al cierre del ejercicio.

A escala mundial, Moeve se unió a la Global Renewables Alliance, subrayando su compromiso con la colaboración internacional para el desarrollo de las energías renovables para acelerar la transición energética.