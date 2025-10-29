Naturgy gana 1.668 millones de euros hasta septiembre, un 6% más y se encamina a resultados récord

Naturgy ha logrado un beneficio neto de 1.668 millones de euros hasta septiembre, un 6% más, confirmando el objetivo de superar los 2.000 millones al término del ejercicio.

La energética ha confirmado así su objetivo de superar los 2.000 millones de euros al término del ejercicio. El Ebitda se situó en 4.214 millones de euros, en línea con los niveles récords obtenidos en el mismo periodo del año anterior, en un contexto de gran incertidumbre, ha destacado la compañía que dirige Francisco Reynés en un comunicado. Estos resultados reflejan la fortaleza operativa y la resiliencia del grupo, así como el valor que aporta la diversificación de su actividad.

Entre los hitos más destacados del periodo, Naturgy ha elevado su "free float" por encima del 18% tras completar la colocación de las acciones adquiridas en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada en el primer semestre, lo que permite a la compañía cumplir las condiciones para que sea reincorporada próximamente a los principales índices bursátiles internacionales, especialmente los de la familia MSCI.

La compañía prevé cerrar 2025 con una deuda neta de alrededor de 13.000 millones de euros.

El Consejo de Administración ha aprobado el pago de un dividendo de 0,6 euros por acción el próximo 5 de noviembre, que se suma a los 0,6 euros ya abonados en julio. El plan estratégico contempla una remuneración mínima de 1,7 euros, sujeta al mantenimiento del rating BBB.

El grupo ha mantenido un fuerte ritmo inversor en los nueve primeros meses del año que le ha permitido seguir avanzando en la transformación de su modelo de negocio y su consolidación como un actor estratégico en aquellos mercados en los que opera.

Naturgy invirtió en el periodo 1.389 millones de euros, principalmente en sus negocios de redes de distribución y nueva potencia de generación renovable.

En el último año, la compañía ha añadido 1 GW de energía renovable a su portfolio de generación, alcanzando ya una capacidad de 7,8 GW, a la que se sumará próximamente una cartera actualmente en construcción de 1,5 GW. La filosofía de inversión del grupo sigue apalancada en su estricta disciplina financiera y focalizándose en aquellos proyectos y territorios con mayor rentabilidad.

La compañía ha remarcado el papel clave que está jugando en la garantía de suministro para el sistema energético español a través de sus centrales de ciclo combinado de gas. Estas instalaciones han elevado su producción sustancialmente para dar soporte al operador del sistema en los trabajos de control de voltaje, responder ante contingencias y favorecer una progresiva penetración de energías renovables.

"Naturgy sigue demostrando su vocación de cumplir con todos los compromisos adquiridos en su actual Plan Estratégico, que combina la creación de valor para el accionista con su compromiso con resolver el trilema energético. Gracias al esfuerzo de todo el equipo y en un contexto geopolítico muy complejo, la compañía ha logrado unos buenos resultados y ha llevado a cabo en tiempo récord la colocación de su autocartera, que le deberían permitir retornar a los principales índices bursátiles", explicó el presidente ejecutivo, Francisco Reynés.