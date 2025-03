La OCU recomienda a los clientes de El Corte Inglés que estén atentos a llamadas y correos fraudulentos tras el ciberataque sufrido por un proveedor del grupo

Los ciberataques son cada vez más numerosos y sofisticados. Aunque las compañías construyen gruesas barreras informáticas para frenarlos, una grieta en un pequeño actor de la cadena puede ser suficiente para ocasionar una filtración da datos. Estos es lo que le ha ocurrido al El Corte Inglés. El grupo de distribución informó el domingo de que un proveedor externo había sufrido un acceso no autorizado a datos personales de clientes del comercio si bien la información vulnerada no permite a terceros operar ni realizar pagos con su tarjeta. El incidente se identificó y se subsanó de forma inmediata y el grupo de distribución exigió al proveedor la aplicación de medidas de seguridad adicionales. Además, los hechos están en conocimiento de las autoridades.

¿Qué datos se han filtrado? El Corte Inglés explicó que la información a la que se accedió de forma no autorizada consiste en datos identificativos y de contacto, así como números de tarjetas para compras sólo en El Corte Inglés. "En cualquier caso, dicha información no permite a terceros operar ni realizar pagos con su tarjeta de El Corte Inglés", aclaró el comunicado, por lo que los clientes podrán seguir utilizando su tarjeta con total seguridad en tiendas, en web y en la aplicación. No obstante, estos datos pueden ser suficientes para que los ciberdelicuentes les llamen o les escriban haciéndose pasar por la marca para robarles datos más comprometidos que acaben derivando en una sustracción de dinero.

El Corte Inglés recordó que nunca contactará con los clientes por ningún medio electrónico ni telefónico para solicitar contraseñas, códigos de seguridad o información de carácter personal. La misma advertencia ha realizado este lunes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La Organización recomienda a los afectados estar atentos a posibles contactos de los ciberdelincuentes para conseguir sus credenciales de seguridad al objeto de autorizar pagos fraudulentos. Asimismo, la OCU recuerda que ningún pago que realice un usuario bajo los efectos de un engaño podrá ser considerado como autorizado y por lo tanto deberá ser reembolsado de forma automática por la entidad bancaria.

Los clientes de El Corte Inglés afectados pueden resolver sus dudas en el teléfono gratuito 900 334 334 y en el correo electrónico delegado.protecciondatos@elcorteingles.es.