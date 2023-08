Ola de calor y gas: la combinación fatal que ha llevado a la luz a máximos desde marzo

Todo lo que podía ocurrir para que el precio de la energía repuntara está sucediendo en agosto. El guión de otra pesadilla para la factura de la luz incluye una combinación fatal de factores con una demanda disparada por la nueva ola de calor que vive España, con temperaturas que ayer alcanzaron hasta los 42 grados en una zona tan inusual para esos niveles como el País Vasco; y una oferta que sostienen los ciclos combinados alimentados por el gas natural.

Hoy, el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista ha dado un ligero respiro y ha caído un 1,5%, hasta situarse en los 132,91 euros por megavatio hora (MWh), según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Aunque leve, se trata de la primera caída tras cinco subidas consecutivas en un escenario de gran demanda de energía y altos costes de producción de la misma que han llevado, sin embargo, los precios hasta niveles no vistos desde el pasado mes de marzo.

Aire acondicionado

En cuanto al consumo, sus niveles están en máximos mensuales, principalmente por el uso de aires acondicionados durante el día para mitigar el calor, como explica Pedro Mielgo, presidente de Madrileña Red de Gas y NGC Partners y gran experto en el sector energético. El martes, el sistema peninsular de Red Eléctrica, el operador del sistema, registró una demanda de 35.257 MW a primera hora de la noche, la más alta en lo que va de agosto. Ayer, sus previsiones apuntaban a que esta cifra alcanzase los 36.266 MW.

Aire Acondicionado Dreamstime

Aunque los valores de la demanda son inferiores a los máximos registrados en el mes de julio, cuando se llegó incluso a los 37.279 MW el día 19, la oferta está teniendo que recurrir a las tecnologías más caras para abastecerla, encareciendo así los recibos. Como explica Mielgo, que fue también presidente de Red Eléctrica, las tecnologías renovables no están tirando en agosto lo que sería deseable para abaratar la factura. «Estamos teniendo muy poco viento este mes. De los 30.000 MW eólicos que hay instalados, apenas 600 están aportando al sistema», explica. Algo que también está ocurriendo con la generación hidroeléctrica. «Tampoco se puede recurrir a esta fuente porque los embalses están muy bajos y el agua que tienen hay que guardarla para otros usos», explica.

Sin eólica y sin hidráulica, la otra gran fuente renovable que puede aportar al sistema es la fotovoltaica. Y lo está haciendo. Pero como explica Mielgo, esta tecnología está ya operando a dos tercios de su capacidad puesto que cada vez hay menos horas de sol ya que los días se están acortando.

Tirón del gas

En esta tesitura, se ha pasado de que en lugar de ser las renovables las que, como ocurría en primavera, marquen el precio de la energía -y lo hagan en la franja baja- a que el gas de los ciclos combinados tome el relevo. Y el gas está al alza. «Aunque su temporada no empieza hasta octubre, está empezando a subir», como explica Mielgo. Ahora mismo, el TTF de Holanda, el de referencia en el mercado europeo, ha subido por encima de los 40 euros el megavatio hora (MWh). Aunque sigue muy lejos de los 340 euros que tocó en agosto del año pasado, su nivel a principios de mes rondaba los 27 euros. El gas, explica Mielgo, es «muy volátil, puesto que tiene un mercado muy integrado a nivel mundial, con traslados de precios de un lugar a otro en función de la demanda». El jefe del centro de estudios del banco Julius Baer, Nobert Rücker, asegura, por ejemplo, que el encarecimiento del gas de este mes, que roza el 50%, deriva de diversas huelgas en varias plantas gasistas de Australia.

Pocos cambios

Y a partir de ahora, ¿qué? En el corto plazo, Mielgo no cree que las cosas vayan a cambiar demasiado. Según su análisis de la situación, el hecho de que la eólica no esté funcionando como se esperaba, que la fotovoltaica vaya a ir reduciendo su aportación de manera progresiva conforme se acerque el otoño, que la hidráulica esté fuera de combate para una larga temporada -tendrá que llover «mucho» para volver a disponer de ella, dice- y que el gas esté al alza dibujan un escenario en el que se antoja difícil que los precios aflojen. Julius Baer, no obstante, abre la puerta a que los precios del gas bajen dado que hay menos tensiones en el mercado al estar Europa bien abastecida de cara al invierno, con sus depósitos ya por encima del 90%. Bank of America, sin embargo, cree que una recuperación de la renqueante economía china podría impulsar la demanda de gas y su precio.

Más allá de la situación coyuntural, y mirando ya desde un punto de vista estructural, Pedro Mielgo considera que la estrategia energética de la UE ayuda poco con el gas. «El mensaje que lanza la Unión Europea es que quiere acabar con el gas lo antes posible. Así es muy difícil que se apueste por contratos a largo plazo, a 20 o 30 años vista, que reducirían su coste», asegura este experto.

A pesar del incremento de precios que está acaeciendo estos días, en los 24 primeros del mes de agosto, la media del mercado eléctrico se sitúa por encima de los 95,8 euros/MWh, frente a los 154,89 euros/MWh que registró en agosto de 2022. El precio de hoy será un 70% inferior al de hace un año.

Por franjas horarias, el precio máximo de la energía hoy será de 171,16 euros/MWh y se registrará entre las 21.00 y las 22.00 horas, mientras que el precio mínimo se dará entre las 13.00 y las 14.00 horas, con 112,27 euros/MWh, según los datos de OMIE.