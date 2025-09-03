Oposiciones
Estas son las oposiciones fáciles de aprobar y con sueldo de 6.000 euros
Convertirse en funcionario es uno de los objetivos más deseados por quienes buscan estabilidad laboral y seguridad económica. La posibilidad de contar con un empleo fijo lo convierte en una meta atractiva, aunque para lograrlo es necesario superar un proceso altamente competitivo: las oposiciones.
En general, aprobar unas oposiciones exige disciplina, constancia y capacidad de sacrificio, ya que los temarios suelen ser amplios y, en algunos casos, se incluyen también pruebas físicas y de resistencia psicológica. Sin embargo, no todas presentan el mismo nivel de dificultad.
Entre las más valoradas se encuentran las oposiciones a la Unión Europea (UE), que destacan por ofrecer un acceso más asequible y salarios elevados. Estos parten de unos 3.000 euros netos mensuales y pueden alcanzar los 25.000 euros, según la categoría.
Tipos de oposiciones de la UE
El proceso de selección se organiza a través de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) y contempla tres grandes bloques:
- Generalistas, dirigidas a perfiles como administradores, abogados, economistas o asistentes. Un ejemplo es la oposición de Administradores AD 5, destinada a «titulados universitarios sin experiencia o con poca experiencia profesional».
- Especialistas, para profesionales con formación y trayectoria concreta. Incluyen convocatorias como:
Administradores (AD 5) en relaciones exteriores
Administradores (AD 7) en auditoría
Técnicos (AST 3) en audiovisual y conferencias
- Lingüistas, con plazas para traductores e intérpretes, como:
Traductores (AD 5) de lengua francesa
Traductores (AD 5) de lengua alemana
Los sueldos dependen del grupo profesional: los funcionarios AD y AST pueden ganar entre 3.600 y 25.000 euros, mientras que los AST/SC reciben entre 3.200 y 6.700 euros al mes.
Cómo son las pruebas
A diferencia de las oposiciones españolas, aquí no se memoriza un temario, sino que se evalúan competencias y capacidades analíticas. Las fases incluyen:
- CBT (tests por ordenador) con ejercicios de razonamiento verbal, numérico y abstracto.
- Ejercicio intermedio, que varía según el perfil: e-tray exercise para generalistas o talent screener para especialistas.
- Assessment center, la fase final, con pruebas de caso, ejercicios en grupo, presentaciones y entrevistas.
Requisitos
Para poder presentarse se debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Nacionalidad de un Estado miembro de la UE.
- Conocimiento C1 en uno de los 24 idiomas oficiales y nivel B2 en otro. En el caso de oposiciones lingüísticas, se exige un tercer idioma.
- Además, cada convocatoria especifica la formación y experiencia requerida para el puesto.
