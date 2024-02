La otra cara de las hipotecas con aval ICO del Gobierno: serán hasta un 25% más caras

Recurrir a la línea de avales del ICO aprobada el martes por el Consejo de Ministros puede que sea la única salida que vayan a tener algunos jóvenes o familias con menores a cargo con capacidad de pago pero sin ahorros para comprar una vivienda. Pero acogerse a estas subvenciones les supondrá, a la larga, un mayor desembolso para adquirir la vivienda, que puede llegar incluso hasta el 25%, según advierten desde el comparador de precios kelisto.com.

El aval ICO para la hipoteca es un mecanismo que permite que este organismo público ofrezca una garantía adicional a los bancos equivalente al 20% que las entidades no suelen prestar a sus clientes (normalmente se quedan en el 80% del valor de tasación de la vivienda). Es decir, no es un dinero que se presta directamente al futuro hipotecado, sino un respaldo que permitirá que, quienes no tengan ahorros para pedir una hipoteca, puedan solicitar un préstamo por el 100% del valor de la vivienda que quieren comprar, dado que el banco contará con la máxima garantía en caso de impago: la del Estado.

Teniendo en cuenta las estimaciones iniciales del Gobierno, que calculaba que el coste de esta medida sería de 2.500 millones de euros y que el número de potenciales beneficiarios sería de unos 50.000, el aval medio del ICO para vivienda ascendería a 50.000 euros por solicitante. Dado que la hipoteca que se podrá avalar con esta ayuda podrá ser de hasta el 100% del valor tasación o de compra de la vivienda (el menor de los dos), el coste medio del inmueble a comprar sería, como mucho, de 250.000 euros, según los cálculos de kelisto.

No obstante, la propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, aseguró el martes tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó la medida que «los indicadores de renta van a marcar el límite de la hipoteca que se podrá pedir». Kelisto asegura que si se tiene en cuenta el tope a los ingresos que se han establecido por perfil, el valor de la casa que se podría comprar con el aval del ICO para hipotecas oscilaría entre los 150.000 y los 313.000 euros, dependiendo en estos extremos de si el solicitante es un individuo menor de 35 años, cuyo límite de ingresos es de 37.500 euros; o una familia con dos hijos, en cuyo caso el tope fijado en las condiciones para acogerse a estos avales se ha fijado en 76.052 euros.

Más cuota y más intereses

Puesta en números la diferencia de costes de pedir una hipoteca con aval o sin él, desde kelisto calculan que mientras que un préstamo de 200.000 euros sin aval tendría una cuota de 928 euros al mes, la misma hipoteca pero que cuente con un aval del ICO y que, por tanto, se elevaría hasta los 250.000, tendría una de 1.160 euros, lo que significa 232 euros más al mes. Respecto a los intereses a abonar, el total sería de 78.324 euros para la hipoteca de 200.000 euros y de 97.906 euros, 19.581 más, para la de 250.000 con aval del ICO.

Desde Qualis Credit Risk, agente especializado en suscripción y gestión de seguros de crédito hipotecario perteneciente al grupo AmTrust Financial, alertan también de que el alcance y la efectividad de la medida va a ser limitado. Según sus cálculos, actualmente tres de cada cinco personas que solicitan más del 80% de financiación para la compra de primera vivienda son mayores de 35 años, por lo que "los avales ICO no solucionan el problema actual de acceso a la vivienda", según advierten.

A las reservas sobre estos avales también se ha sumado Asufin. Esta asociación de usuarios bancarios considera que "en determinadas poblaciones, los precios de la vivienda están sumamente tensionados y ese coste desproporcionado no lo va a asumir el promotor de nueva vivienda, sino el joven adquiriente. Por tanto, estos préstamos no pueden convertirse en un subsidio encubierto para el promotor", según explican.

Para respaldar su argumento, y usando datos de la tasadora Tinsa, Asufin asegura que el precio medio de la vivienda en España se sitúa en 1.768 euros el metro cuadrado. Sin embargo, en el caso de la Comunidad de Madrid, el precio se eleva hasta los 2.963 euros, en Islas Baleares, hasta los 2.877 euros; y en Cataluña, hasta los 2.238 euros el metro cuadrado.