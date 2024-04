Pagar con el móvil podría disparar nuestros gastos en casi un 10 por ciento

En el caso que nos ocupa, NFC significa que puedes hacer un pago simplemente acercando tu teléfono a un lector de tarjetas en una tienda. Ahora bien, por lo mismo, este sistema tan cómodo también puede ser peligroso mantenerlo activado cuando no se está utilizando. Por eso, es recomendable que nos aseguremos de que está desactivado cuando la aplicación no está en marcha. De esta forma, evitamos cualquier posibilidad de transacciones no deseadas o acceso no autorizado a tus datos.