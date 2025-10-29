El PIB avanza un 2,8% anual pero ralentiza su crecimiento

Las grandes cifras económicas mantienen el tono positivo en el crecimiento del PIB. Así lo ha confirmado el INE en el avance de los datos de la Contabilidad Nacional entre julio y septiembre, que corroboran que el empuje de la economía española no se detiene tras sumar el noveno trimestre consecutivo con un crecimiento del 0,6%, respecto al trimestre anterior, aunque son dos décimas menos de lo que lo hizo entre abril y junio, por lo que apunta cierta ralentización lastrado por un sector exterior en el que las exportaciones cayeron y las importaciones aumentaron, en línea con la fortaleza del consumo interior.

Pese a ello, el crecimiento interanual del PIB (frente al mismo periodo de 2024) se sitúa en el 2,8%, lo que afianza las recientes revisiones al alza de las previsiones de las principales instituciones nacionales e internacionales para este 2025, en que el que España volverá a liderar a las principales economías avanzadas, gracias al empuje del consumo interno y de la inversión, "pese al complejo escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional", apuntan desde el Ministerio de Economía..

Nuevamente ha sido el tirón del consumo de las familias el que ha tirado tirado de la economía, con un aumento del 1,2% en los últimos tres meses. Además, continuó avanzando con fuerza la inversión, con una tasa trimestral del 1,7%, por especial incidencia del aumento de la inversión en productos de la propiedad intelectual del 2,4%. Este crecimiento trimestral "duplica el ritmo del periodo anterior y es el reflejo de la solidez del mercado laboral y del aumento del poder adquisitivo", inciden las fuentes ministeriales.

