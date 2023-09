"Plan Feijóo" para la economía: bajar impuestos al 90% de los españoles, cero trabas fiscales a nuevos empresarios y máxima flexibilidad laboral

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado su plan económico en el debate de investidura, cuyos principales ejes pasan por subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio pero negociado con los empresarios, bajar el impuesto de la Renta al 90% de los españoles, acabar con toda la presión fiscal para nuevos empresarios, flexibilizar el mercado laboral a través de banco de horas para conciliar, plan urgente contra la inflación, plan inversión empresarial en digitalización y transición ecológica, más oferta de suelo para hacer vivienda para jóvenes y nuevo impulso a las plantillas más deterioradas de la Administración, como la Sanidad o la Justicia.

Para ello, Feijóo ha anunciado un plan con una aportación extraordinaria de 6.000 millones de euros para reforzar las ayudas a las familias, tanto a las numerosas, monoparentales y a las más vulnerables, con un mayor apoyo a las clases medias. También facilitará el acceso a la vivienda e incrementará las ayudas de conciliación. Para ello, convocará a los agentes sociales y económicos para trabajar para que en el plazo de "un año" España cuente con un marco general que pueda luego desarrollarse vía convenios colectivos en cada centro de trabajo, con dos fórmulas prioritarias: la semana laboral flexible y un banco de horas para que los trabajadores puedan disponer de ellas, por ejemplo, en los períodos no lectivos.

En este sentido, ha planteado convocar a los agentes sociales y económicos para que, en el plazo de un año, se pueda disponer de un marco general a desarrollar posteriormente en la negociación colectiva que aborde "dos fórmulas prioritarias" para abordar la gestión del tiempo de trabajo: la semana laboral "flexible" y el establecimiento de un banco de horas para que los trabajadores puedan disponer de ellas, por ejemplo, en los periodos no lectivos. Para Feijóo, este reto no puede afrontarse "de cualquier manera" y menos "a golpe de decreto". "El tejido económico es suficientemente complejo para que este tema se resuelva con precisión quirúrgica en cada empresa", ha recogido Europa Press. "El 80% de los empleados en España afirman no tener poder de decisión sobre la organización de sus horarios laborales. Esta cifra contrasta con la de otros países: en Suecia y Finlandia, el porcentaje es de poco más del 30%; en Dinamarca y Alemania, cerca del 50%; y en Bélgica y Francia, ligeramente superior al 60%", ha explicado.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno ha propuesto además facilidades para impulsar el trabajo autónomo, liberando a los pequeños empresarios del pago de impuestos durante los dos primeros años de actividad. "Sería, sin duda, una apuesta estratégica por el emprendimiento para reactivar la economía con más intensidad frente a la incertidumbre actual", ha subrayado Feijóo, que ha añadido que esta tiene que ser "la legislatura de las pymes y los autónomos".

Feijóo ha advertido en su intervención de que el paro estructural es la "fragilidad económica más importante" que tiene España, con una tasa de desempleo que duplica la del resto de Europa y una tasa de paro juvenil que es la mayor de Europa, ha denunciado. "Pese a registrar oficialmente más de 2,7 millones de desempleados en España, la economía acusa la falta de casi un millón de trabajadores (...). Pese a destinar 6.000 millones a políticas activas de empleo, la ratio de colocación es de uno de cada cien, según la AIReF", ha argumentado Feijóo.

Para intentar revertir esta situación, el dirigente 'popular' ha propuesto hacer públicos el número de fijos-discontinuos inactivos y diseñar una 'Estrategia Nacional de Formación', con las comunidades autónomas, en el marco de una Conferencia de Presidentes específica, y con la colaboración de centros formativos. También ha pedido la colaboración de las empresas para concentrar en una "plataforma nacional de obligada adhesión" todas las vacantes laborales con el objetivo de casar "adecuadamente" oferta y demanda.

En lo que respecta a las pensiones, Feijóo ha subrayado que "el PP nunca congeló las pensiones como sí hizo el PSOE" y que tampoco apoya reducirlas "como prevé la ley actual en vigor". El dirigente del PP ha pedido dejar las pensiones "fuera de la refriega política" y devolverlas al Pacto de Toledo, garantizando "siempre y en cualquier circunstancia" su revalorización. "Ni congelar ni reducir. Y blindar su suficiencia hoy y en el futuro", ha enfatizado.

El candidato también ha prometido que si es investido presidente promoverá un Pacto Nacional del Agua y defenderá la transición ecológica aunque rechaza la "dictadura activista". Para ello, el plan invertirá 40.000 millones de euros en obras públicas en los próximos seis años; definir una red estratégica del agua, para avanzar en una mejor gestión integrada, así como una gobernanza adaptada alsiglo XXI y un plan de modernización de infraestructuras, presas y canales, para adaptarlas a las necesidades actuales.