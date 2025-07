Plantón de ATA a la Seguridad Social "hasta que no se solucionen los errores de la regularización de cotizaciones de autónomos"

La mesa de negociación con organizaciones empresariales, sindicatos y asociaciones de trabajadores autónomos del nuevo esquema de cotización de los trabajadores autónomos para los próximos tres años (2026, 2027 y 2028), para seguir avanzando en un sistema que deberá estar culminado en 2032 cuando ya se cotice por ingresos reales, nace coja o más bien muerta. La principal organización de los trabajadores por cuenta propia, ATA, ha recordado al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez -convocante de la mesa-, que hace dos meses que ya advirtieron de que no acudirían a ninguna mesa si antes "no se solucionan los errores que ha habido y que están vigentes en estos momentos en la regularización de cotizaciones sociales del año 2023. No vamos a abrir un nuevo capítulo para el 2026 mientras no se cierre el capítulo de 2023".

Son palabras del presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha acusado al Ministerio que dirige Elma Saiz de obviar esta advertencia y de dar portazos a la negociación. "Desde hace dos meses no hemos tenido respuesta sobre lo que hemos puesto encima de la mesa. Algunas de estas cosas son incumplimientos de lo pactado sobre la cotización sobre ingresos reales y nadie nos ha llamado".

Suárez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ha señalado que el objetivo de esta mesa es "concluir el proceso antes de final de año", cuando ya deben estar en vigor las nuevas cuotas en función de los tramos de ingresos. El secretario de Estado ha obviado cualquier atisbo de autocrítica y ha subrayado que la implementación del sistema "está siendo un éxito", en un contexto donde los autónomos tienen un peso cada vez mayor en el mercado laboral. "Nunca en la historia hemos tenido tantos autónomos de alta en nuestro país", ha ensalzado.

Sin embargo, el presidente de ATA ha denunciado que el Ejecutivo lleva casi dos meses sin dar respuesta al incumplimiento de lo que pactaron en el sistema de cotización sobre ingresos reales y asegura que el propio secretario de Estado sabe desde entonces, "porque así se lo hice saber", que no iría a ninguna reunión mientras no se solucionaran los problemas en el proceso de regularización de las cotizaciones abonadas por los autónomos en 2023.

Desde ATA denuncian que los autónomos en pluriactividad sufren una falla legislativa que les afecta muy negativamente, ya que su sobrecotización no se reflejará en su pensión ni mejorará su cuantía. Estos trabajadores cotizan por la base máxima en el Régimen General y por la base mínima en el RETA, lo que les proporcionaba una devolución del 50% de lo cotizado como compensación. Es decir, cotizaba por la mínima, 300 euros, le devolvían 150 y "regalaba" la otra mitad al sistema sin que redundara en su pensión, ya que tienen la del Régimen General, que es más alta. Por tanto, este trabajador cotizaba por 1.800 euros. Pero, con el nuevo sistema, unos 20.000 autónomos en pluriactividad –en su mayor parte mujeres– han tenido que duplicar el pago de sus cuotas al regularizar sus ingresos reales, obligándoles a pagar 7.200 euros, de los que solo les devolverán 3.600. Por tanto, han tenido que abonar el doble por sus cuotas sin recibir ninguna contraprestación en su jubilación futura.

También sufren cambios en su base de cotización muchos autónomos societarios, que han visto como su base de cotización también se ha visto afectada, además de sufrir varias discrepancias y errores, como desajustes en las bases de cotización -algunas las bases no coinciden con los rendimientos netos reales de los autónomos, generando cuotas superiores o inferiores-, datos fiscales incorrectos o notificaciones erróneas sobre deudas o devoluciones inexistentes.

El proceso de regularización de cotizaciones de 2023 se inició en octubre de 2024, tras el cierre de la campaña del IRPF de 2023. En total, se han revisado las cotizaciones de más de 3,7 millones de autónomos y se han emitido más de 4,2 millones de notificaciones. Desde el Ministerio han informado de que más de dos millones de personas no ha tenido que realizar ajustes, pues 1,3 millones de autónomos cotizaron dentro del tramo correspondiente y otros 800.000 se encontraban en situaciones no regularizables, como tarifa plana, subsidios o pensiones. Pero cerca de 1,6 millones de autónomos sí estuvieron sujetos a regularización. De ellos, unas 796.000 cotizaron por debajo de lo debido y han tenido que abonar la diferencia, mientras que más de 460.000 lo hicieron por encima y han recibido devolución. Además, 324.000 no presentaron declaración de rendimientos y 429.377 renunciaron a la devolución de cuotas.