El Pozo Alimentación presenta sus innovaciones internacionales en Anuga 2025

El Pozo Alimentación participa un año más en Anuga 2025, la feria agroalimentaria de referencia mundial, con una presencia renovada y ambiciosa. En esta edición, la marca eleva su imagen corporativa y presenta novedades que apuntan a fortalecer su posicionamiento premium en los mercados internacionales.

A la entrada del recinto ferial de Kölnmesse GMBH, un imponente cartel de más de 100 m² con la imagen de su embajador deportivo, el tenista Carlos Alcaraz (actual número 1 del mundo), da la bienvenida a expositores y visitantes.

Como parte de su estrategia de premiumización, El Pozo Alimentación ha culminado el rediseño de su línea Legado Ibérico, con una renovación integral de su identidad visual, packaging, tono comunicativo y valores de marca. Esta evolución no es un simple cambio estético: refuerza la esencia ibérica, su propuesta diferenciada y una percepción de calidad superior ante el consumidor.

Entre los nuevos lanzamientos destacan los Nuevos Pulled Pork en distintos formatos, concebidos para satisfacer las exigencias de los mercados internacionales, y las Delizias Ibéricas: una línea de charcutería selecta, con piezas cuidadosamente seleccionadas y bajo estándares de calidad premium, complementando la oferta ibérica de El Pozo.

El Pozo Alimentación es líder de la charcutería española en múltiples países europeos, y en esta edición exhibe su capacidad exportadora, su experiencia en mercados complejos y su apuesta por productos de valor añadido. Su gama internacional se presenta reforzada con nuevas propuestas que buscan captar consumidores con exigencia gastronómica.