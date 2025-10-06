Oliu ve casi imposible que la OPA de BBVA por Sabadell llegue al 50% de aceptación y advierte de que eso sería "un drama" para los dos bancos

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado este lunes que "es prácticamente imposible" que la OPA lanzada por el BBVA sobre la entidad catalana llegue al 50 % de aceptación y vaticina que se quedará alrededor del 30%.

"Nuestros números nos dicen que está muy lejos del 50%. Es prácticamente imposible que llegue", ha subrayado el directivo en una entrevista a RAC1, a pocos días de que expire, el 10 de octubre, el período de aceptación de la opa.

Según las estimaciones realizadas hasta ahora por el banco catalán en base a la información de sus accionistas, la oferta del BBVA se quedará "un poco por encima o un poco por debajo" del 30%.

Tras afirmar que sería "un drama" para la economía de los dos bancos si la opa se queda entre el 30% y el 50%, Oliu ha puesto en valor el proyecto en solitario de Banco Sabadell, que está "centrado en Cataluña, en España, en los clientes y en las pymes".

En este punto, ha pedido a los accionistas minoritarios que tengan dudas que no acepten la oferta del BBVA porque "no vale la pena" al precio que está planteada.

A su juicio, el proyecto del Sabadell les da más rendimiento: "Que estén tranquilos, la rentabilidad y la estabilidad es más clara en el Sabadell".

Respecto a la posición a favor de la OPA adoptada por el inversor mexicano David Martínez, que controla el 3,86% de Banco Sabadell, Oliu ha señalado que "su motivación no es la de los minoritarios" ya que él es "un inversionista de Wall Street" que "cree en el tamaño en abstracto".

El presidente del Sabadell ha asegurado que cree al mayor accionista individual de la entidad catalana cuando niega tener ningún acuerdo con el BBVA.