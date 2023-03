El precio de los carburantes se estanca: no varía ni un céntimo esta semana y el diésel sigue siendo más barato que la gasolina

Noticias relacionadas Carburantes El diésel encadena un mes a la baja y ya cuesta menos de 1,60 euros el litro

De acuerdo con el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) publicado este jueves y correspondiente a la semana del 28 de febrero al 6 de marzo, el precio medio del litro de gasolina en España se sitúa en 1,632 euros, por lo que no hay variación en relación con los siete días anteriores, la misma situación que en el caso del diésel, que repite en 1,589 euros, por lo que este carburante se mantiene en su nivel más bajo desde comienzos de marzo de 2022. No obstante, esta comparación resulta engañosa, ya que en marzo de 2022 los precios de los carburantes ya se habían disparado por el inicio de la guerra en Ucrania, por lo tanto ya estaban alejados de sus niveles normales. No obstante, si se comparan los precios registrados esta última semana con los de la última semana antes de que se acabase la bonificación de 20 céntimos, el 1 de enero, los usuarios pagaban por la gasolina 1,383 y por el diésel 1,46 euros, por lo que, con respecto a esos precios aún rebajados, la gasolina sigue siendo un 18% más cara y el diésel 8,83% más.

El precio del litro de gasolina es un 2,799% más barato que hace un año, cuando el litro costaba 1,679 euros, mientras que en el caso del gasóleo el precio es solo un 0,50% superior, ya que en las mismas fechas de 2022 salía a 1,581 euros el litro. Con los precios de esta última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 89,76 euros, frente a los 92,34 euros que costaba hace un año (2,58 euros menos). Mientras, un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un gasto de 87,39 euros, solo 43 céntimos más que en el mismo periodo de 2022 (86,95 euros).

Aunque el diésel se sitúa en su nivel más bajo desde la primera semana de marzo de 2022, la distancia entre los precios de los carburantes registrados en las fechas próximas al inicio de la guerra en Ucrania y los de esta semana es cercana, no solo por los incrementos registrados tras el fin de la bonificación, sino también porque la gasolina y el diésel ya habían comenzado a subir de precio durante los primeros meses de 2022 por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. No obstante, ambos carburantes siguen por debajo de los máximos históricos que alcanzaron en verano.

La gasolina alcanzó en la semana del 20 de junio los 2,141 euros, por lo que el litro es ahora 0,51 euros más barato. Asimismo, la gasolina se mantiene por debajo de los niveles de antes de la entrada en vigor de la ayuda de 20 céntimos por litro que aprobó el Gobierno a finales de marzo -1,818 euros litro-. El diésel también vuelve a situarse por debajo de su nivel previo al descuento -1,837 euros- y está lejos de su máximo histórico. El diésel alcanzó su precio más elevado en la semana del 27 de junio, cuando el litro llegó a costar 2,100 euros, 51 céntimos más caro que ahora.

El precio medio del diésel en España también se mantiene por cuarta semana consecutiva por debajo del de la gasolina, como era habitual antes de la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil se situase por encima del de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 y hasta mediados de febrero de este año, cuando se rompió esa dinámica.

Según apuntan fuentes del sector, el mayor descenso en el precio del diésel respecto a la gasolina se produce tras registrarse un mayor acopio de reservas de este combustible ante el temor a un mayor desabastecimiento en Europa por el veto al diésel ruso. Además, las principales petroleras que operan en España han apostado por mantener sus descuentos de 10 céntimos -que puede ser superior en función del grado de fidelización- a sus clientes durante el primer trimestre del año.

El importe medio de la gasolina y el diésel en España se sitúan por debajo de la media de la zona euro, donde el precio de venta al público del litro de gasolina se fijó en 1,781 euros por litro y el del gasóleo en 1,726 euros. Asimismo, el precio de la gasolina en España también fue inferior a la media de la Unión Europea (1,731 euros) y lo mismo ocurre con el diésel, que en la última semana registró un coste medio de 1,700 euros en los países de la UE.