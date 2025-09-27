Precio de la luz hoy, sábado 27 de septiembre, por horas: las mejores horas para hacer la colada

El precio medio de la luz para este sábado 27 de septiembre se mantiene estable con respecto al registrado el viernes: el megavatio hora (MWh) tendrá un precio medio de 71,79 euros.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este sábado 27 de septiembre?

Como siempre, los tramos horarios con el megavatio hora más caro serán al final de la tarde, al caer el sol. Entre las 20:00 y las 22:00 horas el MWh estará por encima de los 100 euros. No obstante, el momento más caro del día ya fue en la pasada madrugada, entre la medianoche y la una de la mañana, cuando el precio alcanzó los 115 euros.

Por otro lado, entre las 10:00 y las 18:00 horas será un buen momento para encender los aparatos de alto consumo, ya que el MWh estará por debajo de los 20 euros. Entre las 14:00 y las 16:00 horas, el MWh estará en apenas seis euros.

Precio de la luz por horas hoy, sábado 27 de septiembre