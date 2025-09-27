¿Qué tipo de viajero eres? Siete formas de descubrir el mundo en el Día Mundial del Turismo

Viajar no solo es desplazarse, sino que también invita a una persona a vivir nuevas experiencias de descubrimiento, aprendizaje y transformación personal. Este 27 de septiembre es una fecha para reflexionar sobre ello, ya que es cuando se celebra el Día Mundial del Turismo.

Para conmemorar este día, Civitatis, plataforma líder en venta de actividades guiadas en español, ha elaborado una guía que propone siete formas de explorar el mundo, diseñada para satisfacer los intereses de cada tipo de viajero: desde los amantes de la historia y la cultura hasta aquellos que buscan el máximo bienestar o una conexión más responsable con el planeta.

Dubrovnik Civitatis

Las siete tendencias que definen el viaje

El análisis de Civitatis subraya cómo el viaje se ha diversificado para ofrecer experiencias totalmente personalizadas: