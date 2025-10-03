Precio de la luz hoy, viernes 3 de octubre, por horas: las horas para ahorrar en la factura

Ligero repunte en el precio medio de la luz para este viernes 3 de octubre, cuando el megavatio hora (MWh) alcanzará los 93,25 euros.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 3 de octubre?

Como es habitual, los lapsos horarios más caros para consumir electricidad se darán cuando no hay sol o está a punto de caer. En el caso de este viernes 3 de octubre, evita encender electrodomésticos de alto consumo entre las 20:00 y las 21:00 horas, ya que este será el momento más caro del día. El megavatio hora superará los 138 euros.

Aprovecha, por el contrario, el mediodía. Entre las 11:00 y las 17:00 horas vas a ver precios inferiores a los 50 euros por MWh, siendo entre las 14:00 y las 15:00 horas el momento más barato del día, con el MWh en 39,12 euros.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 3 de octubre