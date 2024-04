Puig saldrá a bolsa el 3 de mayo a un precio de entre 22 y 24,5 euros por acción para captar 3.000 millones

Puig saldrá a bolsa el próximo 3 de mayo. La compañía de cosmética ha desvelado hoy el folleto de la operación que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que detalla que comenzará a cotizar con un rango de precios de entre 22 y 24,50 euros por acción -el precio definitivo se fijará el 30 de abril-, con lo que la compañía alcanzará una capitalización bursátil de entre 12.700 millones y 13.900 millones de euros.

Según explica la compañía, el tamaño de la oferta es de hasta 3.000 millones de euros. Así, la firma ofrece un número de acciones en la oferta primaria para obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 1.250 millones de euros, al tiempo que el accionista mayoritario de la sociedad, Puig, S.L., controlado por Exea (sociedad patrimonial de la familia Puig) ofrece un número de acciones de la oferta secundaria para obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 1.360 millones de euros.

Tras la oferta, la familia Puig conservará una participación mayoritaria en la compañía, que no ha aprobado ninguna política de dividendos. No obstante, Puig señala que tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo en un futuro próximo "de manera prudente", el primero de ellos posterior a su oferta en 2025 y con cargo a los resultados de 2024. En este caso, prevé mantener un "pay out" (ratio de dividendo sobre beneficio atribuible) de aproximadamente el 40%, en línea con su historial en dividendos, no afectando a sus objetivos de continuar haciendo crecer su negocio y ejecutando su plan de negocios. De cara al futuro, el folleto destaca que se evaluará si introducir una política de dividendos, "dependiendo de sus resultados futuros y necesidades de financiación".

Como anunció el 8 de abril, la sociedad tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de las acciones en las bolsas de valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia.