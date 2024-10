El PP reclama en el Congreso volver a las indemnizaciones por retrasos de 15 minutos en el AVE

El Partido Popular presiona en el Congreso de los Diputados para que Renfe recupere el compromiso de puntualidad que endureció en julio. El pleno de la Cámara Baja debatió ayer y votará mañana una proposición no de ley de los populares que exige a Renfe que recupere las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE, compensaciones que fueron suprimidas el 1 de julio para limitarlas sólo a demoras de al menos 60 minutos.

En su propuesta, los populares piden al Gobierno revertir «de forma inmediata» los actuales compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe, restableciendo los existentes antes del 1 de julio, pues consideran que han supuesto «un empeoramiento para los usuarios de los servicios públicos ferroviarios. El perjuicio a los usuarios es evidente», denuncia el PP.

El diputado del PP Héctor Palencia, que defendió la proposición, sostuvo que los ciudadanos no necesitan que Renfe «copie lo peor» de las empresas privadas porque si no, «¿para qué queremos una operadora pública?». A su juicio, no se deben modificar los estándares de puntualidad, sino garantizar a los pasajeros que pueden llegar a tiempo.

«Modificar el criterio de puntualidad solo normaliza el problema, pero no lo soluciona. Evidencia su falta de compromiso real con el bienestar de los españoles», espetó Palencia. En este sentido, ironizó con que a los socialistas «se les atraganta un día sí y otro también la palabra progresista» y realizan lo contrario de lo que significa.

Además, expresó que hay trabajadores de Adif que denuncian que «este Gobierno les está obligando a pedir piezas de repuesto por AliExpress» y que se están dejando de realizar labores de «mantenimiento preventivo», lo que es una «temeridad».