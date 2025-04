Reducción de jornada laboral de 37,5 horas: cuándo entra en vigor, a quién afecta y plazos en España

La reducción de la jornada laboral en España es histórica, pero tendrá que esperar. La idea de reducir las horas de trabajo de los ciudadanos sigue en pie, pero ha sido pospuesta a causa del apagón producido este pasado lunes.

En un principio, la reducción de jornadaiba a ser aprobada este martes en el Consejo de Ministros, pero el apagón a nivel nacional ha provocado que todas las cuestiones a trabajar fueran relacionadas con este tema. Por ello, el Gobierno ha decidido aplazar la aprobación de esta medida de cara a la semana que viene.

No obstante, este aplazamiento no va a impedir que la norma sea una realidad. Los trabajadores de este país verán como sus jornadas laborales se ven reducidas media hora cada día o, lo que es lo mismo, verán como a la semana tienen que trabajar 37,5 horas respecto a las 40 que había establecidas hasta ahora.

Una medida que arrancó en 2024

Los movimientos para poner en marcha esta norma comenzaron el 25 de enero de 2024. A partir de ese momento, Trabajo, sindicatos y patronal han estado negociando para llegar a un acuerdo y aprobar la reducción de jornada a las 37,5 horas. Posteriormente, el texto fue aprobado en diciembre gracias a la participación de sindicatos -UGT y CC.OO- y Trabajo, que fueron los que acabaron llegando a un acuerdo.

Finalmente, tras varias discusiones entre Economía y Trabajo, el anteproyecto de ley se aprobó en Consejo de Ministros en primera ronda el 4 de febrero, a falta de esta segunda aprobación.

La idea de Gobierno era que este martes se aprobase en el Consejo de Ministros su envío al Congreso de los Diputados, pero el apagón ha provocado que los temas a tratar fueran única y exclusivamente acerca de este problema.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Gobierno dará este paso la semana que viene, con el objetivo de que se inicie de una vez la tramitación parlamentaria de la norma.

¿Cuándo entrará en vigor?

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros la semana que viene, la medida tendrá que dirigirse al Congreso de los Diputados, donde los diferentes grupos parlamentarios tendrán la última palabra. En este caso, se abre la posibilidad a posibles enmiendas que retrasen su entrada en vigor, además de ser necesaria la aprobación mayoritaria de los partidos políticos. Teniendo en cuenta estos posibles retrasos, el plan de Gobierno es poder aplicar esta reducción de jornada antes de que termine el verano de 2025.

Para ello, es necesario que esta medida entre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), puesto que será a partir de ese momento cuando las empresas estarán obligadas a cumplir con la nueva jornada.

¿Quiénes son los beneficiados?

La nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales beneficiará a dos grandes colectivos: los trabajadores que no están amparados por convenios colectivos que ya establezcan jornadas inferiores y aquellos empleados de empresas cuya jornada media anual supere actualmente las 37,5 horas semanales.

No obstante, las empresas tendrán tiempo para adaptarse a este cambio. Tal y como se ha señalado desde el Ministerio de Trabajo, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva jornada máxima permitida.

El control horario y la desconexión digital viene incluido

A partir de su aprobación, todas las compañías estarán obligadas a adoptar un sistema digital de registro horario accesible tanto para los empleados como para la Inspección de Trabajo y los sindicatos, permitiendo así una supervisión remota y en tiempo real.

Para ello, los trabajadores ficharán de forma personal y directa al inicio y finalización de cada jornada y registrarán todas las interrupciones de la misma que afecten a su cómputo, identificando además si las horas realizadas son ordinarias, extraordinarias o complementarias.

Por su parte, otra de las normativas implementadas en esta reducción de jornada será el derecho a ladesconexión digital. Tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno, la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo. Además, el trabajador tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de clientes de la empresa.

Endurecimiento de las sanciones

El Gobierno también ha decidido reforzar el régimen sancionador en materia laboral. A partir de ahora, las infracciones relacionadas con el incumplimiento de la nueva jornada laboral podrán ser sancionadas con multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado.