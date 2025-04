Rheinmetall convertirá su fábrica de armamento en España en una de las más grandes de Europa

El consejero delegado del fabricante alemán de armamento Rheinmetall, Armin Papperger, ha afirmado que la fábrica de granadas en España será una de las mayores en Europa y que el envío del misil de crucero Taurus a Ucrania no va a cambiar las reglas del juego en la guerra.

Papperger ha asegurado en una entrevista al diario económico alemán "Handelsblatt" que la fábrica en España tiene, "en estos momentos, unas capacidades de producción de 450.000 granadas anuales".

Algo similar ocurre en otros países como Lituania, Dinamarca (que quiere tener una fábrica de pólvora), Estonia y Letonia, Bulgaria, Polonia y Rumanía, países que quieren fábricas de producción, según el consejero delegado de Rheinmetall.

Papperger ha considerado además que el envío de misiles de crucero Taurus a Kiev, como ha planteado el próximo canciller, el conservador Friedrich Merz, no va a cambiar la guerra. "Con ese envío no se cambia nada en la guerra, el Taurus no es un gran cambio de las reglas del juego", según Papperger. "Lo que va a cambiar las reglas del juego es la munición de artillería clásica. Ucrania puede mantener a los rusos a distancia sólo con eso", ha indicado.

Rheinmetall Expal Munitions, con sede en Madrid, está especializado en la fabricación de granadas de mortero, munición de calibre medio, espoletas y sistemas de propulsión de cohetes.