Rubén Gómez, economista, desvela un valioso truco en Lidl: “Si no lo haces, pierdes 50€ cada mes”

Dejar escapar 50 euros cada mes por un simple descuido al hacer la compra. Esta es la contundente advertencia del economista Rubén Gómez, quien resume el coste de no prestar atención a un pequeño detalle en los supermercados Lidl con una frase lapidaria: "Si no lo haces pierdes 50€ cada mes". La cifra, lejos de ser una exageración, refleja una pérdida económica considerable para muchas familias, derivada de ignorar una herramienta de ahorro que combina la tradición del papel con la tecnología digital. Se trata de una fuga de dinero silenciosa que tiene lugar directamente en la caja.

De hecho, la clave para evitar este gasto innecesario reside en desterrar una práctica cada vez más común: salir del supermercado sin el tique de compra. En la cadena alemana, el recibo impreso no es solo un justificante, sino la puerta de acceso a descuentos adicionales y promociones futuras que no siempre se anuncian en el establecimiento. El error de muchos consumidores es pensar que la aplicación móvil del supermercado, por sí sola, es suficiente para optimizar el gasto, cuando la verdadera eficacia se encuentra en la combinación de ambos mundos.

En este sentido, la información detalla que los clientes que adoptan este sistema dual pueden llegar a reducir su gasto en alimentación entre un 25% y un 30%. Este método consiste en solicitar siempre el comprobante físico para escanear sus códigos y, al mismo tiempo, gestionar los cupones digitales de la aplicación. La suma de ambas acciones se traduce en un recorte en el gasto mensual que, para un presupuesto familiar, puede suponer un alivio importante en el contexto económico actual.

Una estrategia dual para exprimir cada compra

Asimismo, el éxito de esta fórmula de ahorro requiere de cierta planificación previa por parte del cliente. La aplicación de la compañía, bautizada como Lidl Plus, ofrece un abanico de cupones personalizados que deben ser activados manualmente por el usuario antes de pasar por caja para que el descuento se aplique correctamente. Es fundamental revisar estas ofertas con regularidad, ya que no son permanentes y suelen seguir ciclos de renovación de siete días que, por lo general, se actualizan cada lunes.

Por otro lado, la efectividad del método es tan reconocida que incluso una recomendación de los propios empleados de la cadena suele ser el solicitar el tique detallado. Son ellos quienes, en muchas ocasiones, informan a los clientes más despistados sobre las ventajas que están dejando pasar. Se confirma así que un gesto tan sencillo como pedir un trozo de papel transforma un simple recibo en un aliado eficaz para aliviar la presión de la inflación sobre la cesta de la compra.