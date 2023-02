Santander pagará un dividendo adicional a sus accionistas de 5,95 céntimos por acción

El Banco Santander ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que elevará el porcentaje del beneficio destinado a dividendo ('pay-out') del 40% al entorno del 50% en partes iguales en efectivo y en recompras de acciones para el periodo 2023-2025, como parte de sus nuevos objetivos financieros y comerciales, que serán anunciado hoy en su Investor Day que celebran en Londres. Ahí se informará de la proposición que se hará a la junta de accionistas de un dividendo complementario en efectivo de 5,95 céntimos de euro brutos por acción con cargo a los resultados de 2022, con lo que el dividendo en efectivo total del ejercicio será de 11,78 céntimos, un 18% más, y un segundo programa de recompra de acciones por un máximo de 921 millones de euros, operación que concluirá el 12 de mayo.

Tras comunicar esta decisión, la entidad subió con fuerza en bolsa, hasta un 4,10% a mitad de sesión, liderando las ganancias de todo el Ibex35, hasta los 3,69; BBVA, el 1,54 %; CaixaBank, el 1,53%, Bankinter, el 1,32% y Unicaja, casi un 2%.

Con estas dos medidas, la entidad financiera habrá retribuido al accionista con unos 3.842 millones a cuenta del ejercicio 2022 -repartidos entre dividendos en efectivo (1.942 millones de euros) y recompra de acciones (1.900 millones de euros)-, lo que supone una rentabilidad equivalente por encima del 8% y en torno al 40% del beneficio obtenido durante el año pasado. De esta forma, cumple su objetivo de mantener un 'payout' de ese porcentaje dividido a partes iguales en acciones y recompras. El dividendo se materializará a partir del 2 de mayo de 2023.

En su comunicación, la entidad que preside Ana Botín explica que el propósito del plan de recompra es" reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones propias que se adquieran". Además del importe máximo del programa de 921 millones de euros, el objetivo es que el precio medio máximo durante el programa no exceda de los 4,26 euros por acción, importe que se corresponde con los recursos propios tangibles por acción a 31 de diciembre de 2022. El banco no excederá en ningún caso de los 1.514 millones de títulos propios. En todo caso, la entidad no podrá adquirir acciones a un precio superior al más elevado del precio de la última operación independiente o de la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúa la compra. Tampoco podrá ser superior en más de un 3% al importe de la última cotización.

El banco también anunció el objetivo de situar la rentabilidad ROTE -la rentabilidad sobre fondos propios- en el 15-17% en el periodo, alcanzar un crecimiento medio de doble dígito de media anual en la suma del valor contable tangible (TNAV) por acción más el dividendo por acción, que la ratio de capital CET1 'fully-loaded' se mantenga por encima del 12% y la ratio de eficiencia mejore hasta el 42% al término del periodo. Otros objetivos a alcanzar serán aumentar los ingresos de media un 7-8% anual, un 8-9% en el caso de los ingresos por comisiones y que los costes se incrementen un 4-5% al año.

El banco destacó que desde 2014 ha atraído a más de 40 millones de clientes, ha aumentado su ratio de capital CET1 'fully loaded' del 8% a más del 12%, ha aumentado la proporción de activos que obtienen un retorno por encima del coste del capital del 40% al 80% y ha incrementado el ROTE del 11% al 13,4%. Los negocios globales, Santander Corporate & Investment Banking y Wealth Management & Insurance, y las unidades de financiación de automóviles y PagoNxt, la plataforma de pagos del banco, ya generaron más del 30% de los ingresos del grupo y del 50% del beneficio en 2022. Se espera que la aportación a los ingresos al grupo de estos negocios aumente hasta más del 40% para el año 2025, mientras que en el caso de los ingresos por comisiones superará el 50%. Por otra parte, el banco ha facilitado el acceso a servicios financieros a más de 10 millones de personas desde 2019, lo que le permite superar con tres años de antelación su objetivo. Por eso, ha incrementado la meta en cinco millones de personas adicionales para el año 2025.

Todas estas cifras serán explicadas personalmente hoy por la presidenta, Ana Botín; el consejero delegado, Héctor Grisi, y el director financiero, José García Cantera, en Londres en su 'Investor Day', en donde presentarán su plan de crecimiento para los próximos tres años (2023-2025). La propia Botín ha adelantado que "hoy anunciamos planes para alcanzar el crecimiento rentable construyendo un banco digital con sucursales con el impulso y apoyo de la red global de Santander. Contamos con un gran equipo y todo lo necesario para alcanzar un crecimiento de doble dígito de media anual en el valor contable tangible por acción más el dividendo por acción a lo largo del ciclo".

Por su parte, el consejero delegado del banco, Héctor Grisi, señaló que la posición de "liderazgo" en mercados locales y las capacidades comerciales de los negocios y red globales "nos permitirán reforzar los resultados, lo que generará más valor para nuestros clientes, accionistas y la sociedad". "Nos proponemos acelerar nuestros planes para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes, con lo que también conseguiremos ser el banco más rentable en cada uno de nuestros mercados", resaltó.

Santander se ha marcado como objetivo alcanzar los 200 millones de clientes en 2025 -40 millones más y tener 125 millones de clientes activos (26 millones más)-, lo que contribuirá a un crecimiento medio anual de los ingresos en torno al 7-8% en euros constantes.