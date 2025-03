El sector público apenas ha sumado 28.893 viviendas asequibles nuevas en tres años

El parque de vivienda asequible se ensancha. Pero lo hace en gran medida gracias a la iniciativa privada y de entidades de carácter social como Cruz Roja, Cáritas, Habitat 3, Provivienda, TuTecho u Hogar SI.

Según los datos del Boletín Especial Vivienda Social 2024 del Ministerio de Vivienda, este tipo de residencias han crecido hasta suponer ya el 3,4% del total nacional, hasta sumar 596.693 unidades. Pero el avance no se ha logrado gracias al empuje del sector público. Entre 2021 y 2023, las viviendas en manos de administraciones públicas alquiladas a precio por debajo de mercado apenas han aumentado en 28.893 unidades, según el análisis que ha realizado Alquiler Seguro de los datos aportados por Vivienda.

De esta forma, la vivienda social pública suma 318.000 unidades, de las que unas 197.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y entidades dependientes y otras 121.000 están en manos de los ayuntamientos y entidades dependientes.

El resto de las viviendas hasta completas esas casi 600.000 -278.693- se englobarían en lo que se conoce como otra vivienda asequible incentivada y otras viviendas sociales. Las primeras, según la Ley de Vivienda, se definen como aquellas viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector y de la economía social, a cuyo titular la administración competente otorga beneficios de carácter urbanístico, fiscal o de cualquier otro tipo a cambio de destinarlas a residencia habitual en régimen de alquiler a precios reducidos, o de cualquier otra fórmula de tenencia temporal, de personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado. Las otras viviendas sociales son viviendas de propiedad privada, alquiladas a precios por debajo de mercado, aunque en este caso el arrendatario no tiene por qué tener un bajo nivel de ingresos. El propietario de la vivienda no disfruta de beneficios específicos por poner la vivienda por debajo de precio de mercado.

“La vivienda social y asequible en España es todavía un reto y estamos lejos del 8% de la media de los países de la Unión Europea (UE). Como muestran estos datos, hay un esfuerzo casi al 50% desde comunidades autónomas y ayuntamientos por un lado y desde el tercer sector, otras entidades y propietarios particulares por el otro, en incrementar el número de viviendas sociales y asequibles destinadas al alquiler. Hay por delante una tarea colectiva de unos y otros, para que en los próximos años sigamos creciendo hacia la media de los países de la UE", según asegura David Caraballo, consejero delegado de Alquiler Seguro.