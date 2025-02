La Seguridad Social acabó 2024 con un agujero de 66.000 millones

La Seguridad Social habría cerrado el ejercicio pasado de 2024 con un agujero –entendido como diferente entre ingresos y gasto reales– de unos 66.200 millones, que es más de la tercera parte de lo que gasta en pensiones y otras prestaciones asimiladas. Los datos proceden de la extrapolación realizada, a partir de los resultados de los números de ejecución presupuestaria hasta noviembre, realizada por Ángel de la Fuente, director de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), uno de los «think tank» más prestigiosos y reputados del país, junto con el Banco de España, Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros), BBVA Research y Caixabank Research, aunque no son los únicos.

Ángel de la Fuente ha elaborado un informe tan breve –apenas siete folios– como contundente y clarificador. Las cifras son más que elocuentes y no requieren muchos comentarios. La Seguridad Social en 2024, según la extrapolación, habría ingresado por cotizaciones de trabajadores y empresarios –todo al final es salario o coste salarial– 167.555 millones de euros, a lo que habría que añadir 6.695 millones de las cotizaciones de las llamadas «clases pasivas». Además, habría que contabilizar 1.796 millones más procedentes de otras partidas consolidables. En total, 176.047 millones de euros. Frente a eso, la Seguridad Social pagó un total de 242.253 millones de euros. De ellos 180.739 correspondieron a prestaciones contributivas, de los que 180.739 se destinaron a pensiones y 23.323 a otras prestaciones. Otros 13.704 millones se destinaron a «prestaciones no contributivas», 3.444 millones a pensiones y 10.260 a «otras prestaciones». Las cuentas de gastos se completan con 22.180 millones de pensiones abonadas a las «clases pasivas», mientras que la gestión de todo este mastodonte administrativo costó 2.307 millones, que es lo que se suele denominar «gastos impropios». En resumen y en román paladino, la Seguridad Social ingresó por sus propios medios 176.047 millones y gastó 242.253. La diferencia son 66.206 millones de agujero en 2024, 6.401 millones más que en 2023 (+10,7%).

La magia de la Contabilidad Nacional convierte esa cifra en un déficit de 12.201 millones de euros. Una trampa contable, que solo puede engañar a ignorantes y manipuladores. ¿Dónde está la trampa? No hay muchos misterios. La explicación es tan simple que «repele a la inteligencia», como diría John Kenneth Galbraith, el histórico asesor económico de John F. Kennedy. Todo se reduce a que el Estado aportó, vía transferencias, 54.005 millones a la Seguridad Social para que todo cuadrara. Las «transferencias», en la jerga de la Contabilidad Nacional, son entregas de dinero sin que se espere contraprestación alguna, ni tampoco que se prevea su devolución. Es decir, el Estado entregó el año pasado, a fondo perdido, 54.005 millones de euros a la Seguridad Social para que pudiera pagar las pensiones. ¿De dónde procede ese dinero? Tampoco hay secretos, porque su origen está en los impuestos y en el endeudamiento público, que ya supera los 1,6 billones de euros, con «b» de barbaridad o de burrada.

La Seguridad Social, por otra parte, acumulaba, también a finales de noviembre de 2024, una deuda contable con el Estado de 126.177 millones de euros, cantidad que forma parte de la deuda pública total. Es una deuda que asume el Estado y, por tanto, todos los ciudadanos y que no existen perspectivas de que pueda, no ya cobrarse, sino reducirse. Todo ello convive con el hecho de que el Gobierno, al mismo tiempo, ha decidido engrosar el Fondo de Garantía de las Pensiones, más conocido como «la hucha de las pensiones», que ya acumula unos 14.000 millones y que, según la ministra de la Seguridad Social, rondará los 30.000 en 2028. Parece un contrasentido y Ángel de la Fuente es concluyente y cierra su pequeño informe con un texto tan lapidario como irrebatible: «Lo que estamos haciendo es emitir más deuda para financiar una aportación ficticia al Fondo –hucha– de Garantía de las Pensiones». Los números, como el algodón, no engañan.