Los sindicatos amenazan con ir a la huelga si el Gobierno no cumple con la subida salarial de 2024 y negocia la de 2025

La huelga sobrevuela ya a la Administración General del Estado (AGE) con amenaza de paros parciales. Así lo advierten ya las principales organizaciones sindicales, que no descartan convocar jornadas de huelga para forzar al Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López "a cumplir con lo firmado". Así lo ha advertido CSIF, que llevará a cabo estas movilizaciones si el Gobierno "no aplica la subida pendiente de 2024, negocia la de 2025 y cumple con la oferta de empleo público sin tasa de reposición".

Según cálculos de CSIF, el Gobierno está reteniendo al menos 1.224 millones en concepto de sueldos públicos, una cantidad que recuerdan pertenece a los empleados públicos. En concreto cifra en 168 euros lo que el Estado debe a cada empleado público, correspondientes al 0,5% adicional pendiente del año pasado, lo que ascendería a un total de 504 millones, a lo que habría que sumar la subida de 80 euros para compensar el 2,8 % de subida del IPC, lo que arroja un total de 720 millones. "248 euros que se han hurtado a los funcionarios públicos", recuerdan fuentes sindicales. "El Gobierno puede aplicar una subida sin más por decreto, como se hizo hace dos semanas con el personal militar", inciden desde CSIF.

Desde el área pública de CC OO también han movilizado a cientos de funcionarios ante el Ministerio de Hacienda para exigir la subida salarial del 0,5% de la parte variable de 2024 y la negociación de un nuevo acuerdo plurianual. El coordinador del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo, ha explicado a Efe que se exige al Gobierno que les emplace a negociar "de una forma seria" un nuevo acuerdo que mejore las condiciones salariales, laborales y de derechos de más de 3,5 millones de empleados y empleadas públicas.

Desde el sindicato denuncian que no se haya producido aún la subida salarial del 0,5% pendiente del año pasado y que el Gobierno la supedite a los Presupuestos Generales del Estado ya que, en palabras del coordinador, "no hay ningún motivo por el cual no se pueda pagar ya, que se lleve a Consejo de Ministros y que se haga efectivo". Palazzo ha advertido de que "hay que pasar de las palabras a los hechos", y afirma que, desde CCOO, "no se descarta ningún escenario" en referencia a incrementar la intensidad de las protestas, sin descartar medidas más drásticas.