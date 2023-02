Solo los más rápidos podrán comprar Letras del Tesoro: no hay citas disponibles en el Banco de España hasta abril

Del colapso de la web del Tesoro Público, a las largas colas frente a las oficinas del Banco de España y ahora a no poder pedir cita previa hasta abril en la principal sede del organismo. La fiebre de los inversores minoristas por comprar deuda pública sigue dejando huella. Tal ha sido el aluvión de peticiones para comprar Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones durante esta última semana que desde el martes 7 de febrero es obligatorio pedir cita previa para el servicio de cuentas directas del Banco de España, que son cuentas de valores abiertas en el organismo para mantener los saldos de deuda del Estado. Ahora, solo los ahorradores más rápidos en coger cita previa podrán beneficiarse de la alta rentabilidad de la deuda pública durante los próximos meses, ya que en las grandes capitales como Madrid y Barcelona no hay cita hasta abril.

El supervisor habilitó la petición de cita previa para el mes de abril durante la tarde de ayer después de que se agotasen las fechas de febrero y marzo en varias ciudades. En Madrid, donde se encuentra la sede principal del Banco de España, no hay ningún hueco disponible hasta el 6 de abril. En Barcelona, más de lo mismo, hasta el 4 de abril no hay ninguna franja horaria disponible. Si miramos en otras sedes como la de Bilbao, los ahorradores tienen algo más de suerte ya que hay citas disponibles desde el 17 de marzo. No obstante, a medida que pasan las horas, este plazo aumenta. En municipios menos poblados como Valladolid la lucha por conseguir una cita es menos intensa. Aún así, todo el mes de febrero ya está completo, pero hay citas disponibles desde el 7 de marzo.

Pero, ¿por qué tienen los inversores minoristas, es decir, ciudadanos de a pie, tanta prisa por comprar deuda pública? Por su rentabilidad. Actualmente, la rentabilidad marginal de las Letras a 6 y 12 meses se aproxima al 3%. En concreto, en la última emisión de este tipo, el interés marginal se situó en el 2,599% en las Letras a 6 meses y en el 2,998% en las de 12, situándose en sus niveles más altos desde agosto de 2012.

¿Cuándo son las próximas subastas?

La última subasta se produjo ayer, martes 7 de febrero, para Letras del Tesoro de 6 y 12 meses y la próximo el 14 de febrero de 3 y 9 meses. Las peticiones de estas Letras se hacen el 6 y el 13 de febrero, respectivamente, ya que el plazo para presentar las ofertas termina un día antes. Los Bonos se subastaron el pasado jueves 2 de febrero y las Obligaciones se subastarán el 16 de febrero. Las fechas de marzo para estas subastas son el 2 y el 16.

¿Cómo pedir cita previa en el Banco de España para comprar deuda pública?

Para comprar deuda pública en las sucursales del Banco de España, hay que acceder al apartado “Contacto” de la web del organismo. A continuación deberá clicar en “Solicitud de cita previa en el Banco de España”, seleccionar la ciudad en la que quiera pedir cita y elegir la opción “Operativa de Cuentas Directas”. Por último, entre las fechas disponibles, elija la franja horaria que más le convenga entre las pocas que hay disponibles.

¿Qué hay que hacer para comprar Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones?

Cualquier persona física o jurídica puede participar en las subastas de valores del Tesoro presentando la petición en los plazos previstos. La compra de deuda pública española se puede efectuar a través de tres canales:

-En cualquiera de las sucursales del Banco de España (gratuita) de 8:30h hasta las 14:00 h del día anterior a la subasta. En este caso los valores quedarán registrados en una Cuenta Directa. Desde el 7 de febrero hay que pedir cita previa si se quieren comprar valores del Tesoro presencialmente en el Banco de España. Hay que acudir con el NIF de todos los titulares de la cuenta y llevar todos los datos referentes a la cuenta bancaria en la que se va a realizar el abono.

-A través de la web del Tesoro (gratuita): www.tesoro.es. Las peticiones deberán presentarse con una antelación suficiente para que el dinero de la inversión esté en poder del Banco de España antes de las 14:00 h del día anterior a la subasta. Para operar hay que contar con certificado digital o el DNI electrónico. Tras identificarse, deberá pinchar en la pestaña de “Servicio de Compra y venta de Valores”, clicar a continuación en “acceder a la aplicación” y seguir los pasos que indica el sistema.

*Los interesados deben tener en cuenta que el incremento de la demanda está provocando la ralentización del servicio de compra a través del web del Tesoro y ocasionales interrupciones, debidas a la necesidad de mantener el nivel de seguridad de las operaciones y la correcta transmisión de los datos al Banco de España, especialmente ante este incremento exponencial de la demanda, de tal forma que se asegure la protección del inversor minorista. No obstante, el Tesoro tiene como objetivo reforzar los canales de atención al público, tanto en la web como por teléfono, ante el incremento exponencial de la demanda de inversores minoristas para adquirir deuda pública que se ha producido en las últimas semanas.

-En cualquier intermediario financiero. Los interesados en comprar títulos pueden hacerlo en una sucursal de su entidad bancaria, aunque estas cobran comisión, que suele rondar entre un 0,2 y un 0,3% del importe nominal.