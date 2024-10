Soy extranjero y tengo sólo el NIE: ¿puedo trabajar en España?

El Número de Identidad Extranjero (NIE) es un número "personal, único y exclusivo" que identifica a un extranjero en nuestro país, según explica el Ministerio del Interior en su página web. Por tanto, es como el DNI de los españoles, un documento fundamental para llevar a cabo cualquier trámite legal o financiero en el país como abrir una cuenta bancaria, pagar impuestos o comprar una propiedad. Pero, ¿el NIE permite a los extranjeros trabajar en España?

"El NIE no autoriza a trabajar. Es solo un número de identificación, así que si tienes un NIE, pero no cuentas con un permiso de trabajo, no puedes trabajar legalmente en España", tal y como explican desde la asesoría online TaxDown. Tampoco se podrá trabajar solo con el premiso de residencia, ya que este solo autoriza al extranjero a vivir en nuestro país.

Aunque este número permite a los extranjeros realizar gestiones administrativas en España, si estos quieren trabajar, deberán ir un paso más allá. El permiso de trabajo es un documento necesario para cualquier extranjero que resida en nuestro país y quiera trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en el país.

La asesoría online señala que "cualquier persona de fuera de la Unión Europea que quiera trabajar en España necesita un permiso de trabajo", mientras que los ciudadanos de la UE tienen una mayor "flexibilidad".

¿Cómo se solicita un permiso de trabajo?

Además de contar con el NIE, para solicitar el permiso de trabajo en nuestro país lo primero será tener una oferta de trabajo o un plan de negocio. Después se deberán reunir diferentes documentos –NIE, pasaporte, contrato o plan– y otros certificados para presentarlos en la Oficina de Extranjería con cita previa.

Tras esperar hasta tres meses para la resolución, en el caso de que sea favorable, se podrá solicitar la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE) que le permitirá trabajar legalmente. Dependiendo de la situación del extranjero, existen diferentes tipos de permisos de trabajo. Desde TaxDown explican que estos son los más comunes: