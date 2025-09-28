Standard 21: la primera tesorera de Bitcoin nativa que nace en España

En un contexto marcado por la inflación y la expansión monetaria, Standard 21 se presenta como una propuesta disruptiva en el panorama financiero español: convertirse en la primera empresa cotizada cuyo modelo gira exclusivamente en torno a la acumulación de bitcoin como activo de tesorería.

"Cada año, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo imprimen alrededor de un 10% más de dinero respecto al volumen real de activos y servicios. Es inflación monetaria, y eso erosiona el valor de las monedas tradicionales", explica el CEO de Standard 21, Luis Gelado. "La pregunta es clara: ¿quieres tener tu dinero en divisas que se devalúan constantemente o en un activo cuyo valor está basado en la escasez, como el bitcoin?".

El modelo Bitcoin Standard

El referente de este movimiento es Michael Saylor, fundador de MicroStrategy, la primera compañía cotizada que decidió transformar su tesorería sustituyendo dólares por bitcoin. Standard 21 adopta esa filosofía y la traslada al mercado español.

"En el siglo XIX el oro fue el gran activo de preservación de valor; en el XX, la deuda soberana y la renta corporativa. Nosotros creemos que en el siglo XXI será el bitcoin", asegura el directivo.

La compañía opera con un modelo sencillo: captar capital en los mercados —a través de rondas privadas, institucionales y su próxima salida a bolsa— y destinarlo, casi en su totalidad, a comprar bitcoin. La única reserva que mantienen es para cubrir gastos operativos mínimos.

Rentabilidad a largo plazo

Más allá de la especulación, el planteamiento de Standard 21 es de acumulación. "El bitcoin se ha revalorizado de media un 60% anual en la última década. Como su oferta es limitada —21 millones de monedas en total, con un calendario de emisión que se reduce cada cuatro años mediante los halvings—, la expectativa es que siga apreciándose a largo plazo", explica el CEO.

El objetivo de la compañía es ambicioso: superar los 1.000 bitcoins en balance para 2026, lo que equivaldría a unos 100 millones de euros con los precios actuales. "Para ser relevantes en la industria, necesitamos acumular. Por eso, nuestra estrategia es clara: levantar capital, entrar en el mercado y mantener bitcoin a largo plazo".

Un modelo pensado para inversores institucionales

El ejecutivo subraya que gran parte del capital mundial no puede invertir directamente en criptomonedas. Fondos, aseguradoras o instituciones financieras tienen restricciones regulatorias que les impiden comprar bitcoin en directo. "Pero sí pueden invertir en una empresa cotizada cuyo balance esté respaldado por bitcoin. Ahí está nuestra propuesta de valor", explica.

De este modo, Standard 21 ofrece a los inversores una exposición indirecta al activo digital, con la ventaja de cotizar en bolsa y estar regulada bajo la normativa europea. "La métrica clave no es la cuenta de resultados, sino cuánto bitcoin corresponde a cada acción. Esa es nuestra manera de generar valor para el accionista".

España como base de operaciones

La compañía se prepara para debutar en el mercado bursátil español en 2025, tras superar un intenso proceso regulatorio. "Al principio parecía complicado, pero tanto la CNMV como BME tienen ahora la voluntad de no dejar escapar modelos innovadores. España no puede permitirse perder iniciativas que ya funcionan en Francia, Alemania o Italia", apunta el CEO.

De aquí a diez años, Standard 21 se ve entre las 100 mayores tesoreras de bitcoin del mundo, un índice que mide cuántos BTC acumulan las principales compañías del sector. "Nuestra visión es ser líderes en España y un referente internacional de este modelo. Estoy convencido de que dentro de 15 o 20 años no habrá un solo balance corporativo relevante sin bitcoin. Igual que los países tienen reservas de oro, tendrán reservas estratégicas de bitcoin", afirma con rotundidad.