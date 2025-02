La Razón entrega sus IV Premios Startup

Francisco Marhuenda, director de La Razón, inauguraba el acto agradeciendo a los patrocinadores (Iberdorla, EAE Business School (Una universidad de Planeta Formación), Hyundai, Glovo, Tax Down y AtresMedia)

su colaboración en los premios y, tras recordar que es original de Barcelona, aseguraba que Madrid es una ciudad muy acogedora, “Soy de Barcelona y siempre me he sentido muy bien acogido y es una ciudad muy grata para emprender, en cualquier ámbito. Madrid es una marca imbatible en el mundo y de gran proyección”, expresaba, añadiendo que los emprendedores, como los premiados, “necesitan un sitio acogedor donde puedan hacer su actividad con seguridad jurídica y tener una idea a la que dedicarle esfuerzo”.

Además, señalaba que España avanza “gracias a las empresas y los políticos que crean esa seguridad jurídica” para que los emprendedores pongan en marcha estas ideas. Por eso, felicitaba a los premiados y a los equipos que acompañan a estos empresarios.

Entrega de premios

Tras estas palabras, comenzó la entrega de premios. El primero e ellos ue para Nido por su instalación de aerotermia, una tecnología clave para la eficiencia energética en hogares. La solución digital de NIDO facilita la instalación y optimización de sistemas de aerotermia, contribuyendo a la reducción del consumo energético y las emisiones de CO2.

Germán Peralta, CEO de la compañía, recogió el premio de la mano de Óscar Cantalejo, Responsable del programa Perseo de Iberdrola.

Germán Peralta reconocía esa amabilidad de Madrid como ciudad acogedora y explicaba que su visión es eliminar el combustible fósil de las viviendas. Con apenas dos años de vida, su solución digital está ayudando a conseguir este reto.

Esta entrega también premió el emprendimiento en el sector editorial o literario también. Libracos es una iniciativa innovadora relacionada con libros o lectura, lo que subraya la relevancia de la innovación en industrias tradicionales como la literatura, por lo que fue reconocida como Startup más creativa en Técnicas Tradicionales, Raquel González, Directora de EAE Business School Madrid, fue la encargada de dar este premio a Silvia Hijano, creadora de Libracos. Hijano se mostró orgullosa que, tras tres generaciones, se premie los libros, que vuelven a estar de moda. Y, además, agradeció el premio tanto a EAE como a las madres, “que son las que nos impulsan siempre”-

Mientras, y en lo que al marketing digital se refiere, Membrana Media fue reconocida por haber desarrollado estrategias o tecnologías novedosas que mejoran la eficacia de las campañas publicitarias en el entorno digital. Raúl Castillo, Country Manager de Membrana Media Spain, recogió el premio a Innovación en Marketing y Publicidad Digital, de manos de Juan José Martínez Saavedra, Director de Comunicación de Hyundai.

Tras hacerlo, Castillo agradecía a La Razón el premio tras 4 años de existencia. “El primer país en el que operamos fue Ucrania, porque los medios necesitaban nuevos ingresos, Ahora operamos en 18países gracias a la tecnología estando l o más cerca posible de nuestros clientes y trabajando mucho”, explicaba

En esta edición también se premió la innovación en la restauración, sobre todo por sus innovaciones en el servicio a domicilio, que permite adaptar la comida tradicional al formato de entrega, manteniendo la calidad y la experiencia gastronómica.

El premio a la mejor experiencia gastronómica de comida tradicional a domicilio recayó en Armando Delivery. Ekaitz Almandoz, socio de Familia La Ancha y director de operaciones de Armando, recogió el premio y, tras hacerlo, agradecía el premio en nombre de todos los empleados y que forman parte de Familiar Ancha “y a todos lo que nos ayudaron en mitad de la pandemia, por su cariño y esfuerzo. Sin su apoyo hubiera sido imposible hacer este sueño”, añadiendo que siguen teniendo ese espíritu para el futuro

Otros cuatro premios

La tecnología aplicada a la sostenibilidad también fue reconocida, en especial el desarrollo de gemelos digitales, herramientas para optimizar procesos y reducir el impacto ambiental en diversos sectores, desde la industria hasta la gestión urbana.

El premio al diseño de gemelos digitales para la sostenibilidad de industrias, empresas y ciudades fue para Libelium, cuya CEO y co fundadroa, Alicia Asín, recibió el premio, señalando que es importante que los medios de comunicación apoyen a las empresas y los startups, esperando que sea un amor duradero cuando sean empresas consolidadas. “Tenemos 20 años, No sé si somos startups, pero sí que el viaje que empezamos en 2006 no tiene nada que ver con lo que es ahora. Estamos digitalizando el mundo físico y permitiendo que la contaminación se pueda ver en un ordenador para aplicar las mejores medidas, incluso antes de que esto suceda”, detallaba.

Otra aplicabilidad de la tecnología se demuestra también con la inteligencia artificial. Luzia ha desarrollado un asistente IA que mejora significativamente la productividad y la calidad de vida de sus usuarios, demostrando el potencial práctico de la IA. Por ello, fue reconocida como Asistente de IA que ayuda a millones de usuarios en su día a día. Álvaro Higes, CEO de Luzia, fue el encargado de recibir el premio. “Es un orgullo recibir este premio. Hemos demostrado que con talento español llegamos a 60 millones de usuarios, compitiendo con los grandes, siendo la más utilizada por los jóvenes. Con creatividad y mucho trabajo se puede conseguir esto”, aseguraba, agradecido al equipo su implicación,

La entrega de premios siguió con uno que reconocía la innovación en el ámbito de los recursos humanos y el reclutamiento. Kaatch está creando soluciones que están transformando la forma en que las empresas contratan y gestionan el talento, adaptándose a las nuevas realidades del mundo laboral.

Emmanuel Djengue, CEO de Kaatch, subió a recoger el premio a la Mejor Startup de Future of Work. Djengue también agradecía este premio, señalando que, pese a ser francés, Madrid es la mejor ciudad del mundo.

La entrega siguió con el reconocimiento a mejor startup de tecnología para la protección del agua. Captoplastic fue premiada por ser capaz de desarrollar tratamientos que controlan y capturan microplásticos en el agua. Algo que les ha valido la confianza del canal de Isabel II. Ismael Olmedo Cano, CEO de Captoplastic, subió a recoger el galardón y agradeció a La Razón y al entorno de Madrid su acogimiento. “Nacemos con una patente de la autónoma y hemos conseguido que la Comunidad nos financie, hemos firmado un convenio con Isabel II y es un claro ejemplo de cómo Madrid apuesta por el emprendimeinto y la tecnología y tenemos que estar muy orgullosos de ellos”.

El último premiado fue Macco Robotics, reconocida como la Startup con mayor escalabilidad. Algo importante puesto que la mayoría de las startups nacen con el propósito de crecer y expandirse. La escalabilidad es crucial para el éxito a largo plazo de las empresas tecnológicas y su capacidad para impactar en múltiples sectores o mercado. El campo de la robótica es uno de los más prometedores, pero también de los más implicados por las inversiones que requiere.

Víctor Martín, CEO de Macco Robotics, también agradecía el reconocimiento señalaba que, tras 13 años, llevan dos con un producto viable. “Estos premios nos dan el empuje para seguir luchando con esfuerzo”, expresaba.

Palabras del Alcalde

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue el encargado de cerrar el acto, destacando la importancia del emprendimiento, la innovación y el talento en el desarrollo de la ciudad. En su discurso, el alcalde ha enfatizado el compromiso de Madrid con la creación de un entorno favorable para los emprendedores y la innovación.

El alcalde expresó su optimismo sobre el futuro de Madrid como centro de innovación y emprendimiento, citando un reciente reconocimiento internacional: "Hace tres años aparecimos por primera vez en el ranking de mejores ciudades para emprender, En el 2024 hemos aparecido en tercera posición según Financial Times". Este logro, según Martínez-Almeida, "habla bien no de nosotros como instituciones, sino de todos nosotros como sociedad".

Martínez-Almeida también destacó la diversidad de proyectos innovadores presentados en los premios, desde soluciones de aerotermia para hogares hasta avances en el mundo editorial y la aplicación de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. "Aquí uno encuentra todos esos motivos en los cuales puede confiar en que, a pesar de las dificultades y de las incertidumbres que atravesamos no solo en España sino en el ámbito global, tenemos motivos para la confianza y para el optimismo", señaló.

El alcalde concluyó su intervención agradeciendo a los emprendedores su valentía y visión de futuro: "Sois capaces de arriesgar, sois capaces de mirar al frente, sois capaces de decir 'oye, yo esto es lo que quiero', sois capaces de hacernos a todos los demás mejores".