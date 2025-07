Sergio Gutiérrez, experto en vivienda: "Las rentas más bajas no van a poder alquilar después del verano"

El acceso a una vivienda de alquiler se ha convertido en un proceso complejo para millones de ciudadanos en España. La inseguridad jurídica y la creciente inflación ha provocado que los propietarios establezcan multitud de requisitos para poder optar a un arrendamiento.

Y es que el mercado se ha dirigido cada vez más hacia quienes pueden acreditar altos ingresos o no presentar situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar posibles problemas en el futuro. Esto supone un gran impedimento para aquellos que tienen menores ingresos, haciendo muy difícil el acceso a una vivienda.

Esta situación podría provocar, según algunos expertos en la materia, que el alquiler después del verano sea inaccesible para una gran parte de la población.

La previsión de los expertos tras las vacaciones

El futuro dentro del mercado del alquiler no parece ofrecer buenas noticias. Según afirman los expertos, la situación se va a endurecer tras el verano, dificultando la entrada a una vivienda en arrendamiento. Así lo asegura Sergio Gutiérrez, más conocido como 'Sergioexcellencecircle', un experto que se encarga de compartir a través de sus redes sociales sus análisis acerca del mercado de la vivienda.

A través de un vídeo compartido en su cuenta de TikTok, el experto ha lanzado una advertencia para los ciudadanos: "Las rentas más bajas no van a poder alquilar después del verano". Según su análisis, la situación será especialmente difícil tras el verano por el estrechamiento de la oferta y el perfil de inquilino que exigirán los propietarios.

Una situación crítica

"Me sabe muy mal hacer esta predicción", comienza el vídeo el experto. Y es que vienen tiempos complicados para los más necesitados, puesto que estas personas no van a poder alquilar. Sergio apunta a la falta de alquiler y alquiler social, por lo que los mejores posicionados para poder acceder a una vivienda serán aquellos que cuenten con mejores condiciones, es decir, aquellos que tengan rentas altas y puedan demostrar que su situación no es vulnerable.

Se trata de unos requisitos que no hacen más que confirmar que el ciudadano puede hacer frente a los gastos de alquiler y no dejará de abonar las cantidades correspondientes.

Cataluña será la comunidad más afectada

La situación más preocupante se encontrará en la comunidad de Cataluña. Según afirma Sergio Gutiérrez, si la situación se mantiene como ya se ha anunciado por parte de los políticos, los ciudadanos no podrán acceder ni siquiera al alquiler temporal ni al habitacional.

En este sentido, apunta que los precios del alquiler habitacional incrementaran, haciendo muy complejo el acceso para cualquiera, por lo que la situación parece empeorar más aún.

"Si quieres alquilar después del verano, lo más normal es que no vayas a poder", concluye el vídeo, dando muy pocas esperanzas a aquellos que se lo hayan planteado.

El precio del alquiler sube casi un 10% en junio

El mercado del alquiler en España continúa su escalada, registrando nuevos máximos históricos. El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo récord, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista.

Con este nuevo precio récord una vivienda de 80 metros cuadros en alquiler ya cuesta de media en España 1.168 euros al mes. Desde el portal inmobiliario se señala como responsable de esta subida de precios al Gobierno y su Ley de Vivienda.

Y es que el precio se incrementó en todas las comunidades en el último año, con la mayor subida en Castilla la Mancha (+12,7%), La Rioja (+12,4%), Madrid (+11,7%), Andalucía (+11,2%), Cataluña (+10,7%), la Comunidad Valenciana (+10,2%) y Castilla y León (+10,1%).