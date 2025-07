John Calamos, multimillonario: "No se trata de lo que el gobierno te puede dar, sino de lo que tú puedas hacer"

John Calamos, a sus ochenta y cuatro años, se convierte en una figura de referencia en el mundo de las finanzas y la inversión, con una fortuna que supera los mil millones de dólares. Desde sus humildes comienzos a los trece años en la tienda de barrio de su padre en Chicago, su trayectoria ha estado marcada por una ética de trabajo constante y una filosofía de vida muy definida.

Esta mentalidad, cimentada en la idea de que lo fundamental no es lo que uno recibe, sino lo que uno hace, le ha acompañado a lo largo de una carrera multifacética. Antes de fundar su propio gigante inversor, Calamos sirvió como piloto en Vietnam, demostrando una capacidad de adaptación y superación que ha sido una constante en su vida.

Su experiencia personal es la base de un mensaje directo dirigido a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. Calamos subraya la importancia de una actitud proactiva frente al futuro profesional, desestimando cualquier enfoque pasivo. Su máxima, que ha guiado su propio camino durante décadas, es clara: "No se trata de lo que el gobierno te va a dar, sino de lo que tú puedes hacer".

Una trayectoria marcada por la constante evolución

La senda académica de Calamos, lejos de ser lineal, evidencia su espíritu explorador. Inició estudios de Ingeniería, para luego adentrarse en Filosofía, Arquitectura, y finalmente licenciarse en Economía antes de cursar un MBA. Esta diversidad de estudios refleja una búsqueda personal constante y una voluntad firme de encontrar sus verdaderas pasiones.

En sus memorias, tituladas "The Sky's the Limit", Calamos insiste en que la formación no concluye con la obtención de un título universitario. Considera que continuar aprendiendo, adaptarse a los cambios del entorno y estar dispuesto a explorar nuevas vías profesionales resulta indispensable para quienes aspiran a tener un papel activo.

Esta visión del desarrollo profesional, basada en la formación continua y la capacidad de reinvención, ha sido una seña de identidad en toda su trayectoria como empresario. Calamos subraya la necesidad de ser un agente dinámico en el propio entorno laboral, y no un mero observador.

El valor del esfuerzo y la misión clara

Más allá de la acumulación de capital, Calamos ofrece una perspectiva sobre cómo transmitir valores a las nuevas generaciones. En Business Insider rememora sus inicios laborales en la niñez, haciendo hincapié en que lo esencial fue la actitud adoptada, no la remuneración económica. Para él, el dinero es un "subproducto" de ese esfuerzo.

La empresa que fundó, Calamos Investments, gestiona actualmente una cartera de activos que supera los 40.000 millones de dólares, lo que la consolida como una de las gestoras más importantes del sector. A pesar de este éxito, él sigue defendiendo la vigencia de los principios que aprendió de joven.

La perseverancia y la claridad de propósito, fundamentales en su ascenso profesional, son las lecciones que el magnate extrajo de su primera experiencia laboral en el negocio familiar. Su carrera es un reflejo de una filosofía que prioriza la proactividad y la contribución individual por encima de la expectativa de recibir.